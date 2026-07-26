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Главная Харьков Дрон попал в дом семьи ВПЛ: в Харькове число раненых увеличилось

Дрон попал в дом семьи ВПЛ: в Харькове число раненых увеличилось

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 16:06
В Харькове после удара "Бандероли" уже 14 пострадавших
Последствия попадания в дом. Фото: прокуратура Харьковской области

Число пострадавших в результате утреннего удара российских войск по Слободскому району Харькова возросло до 14 человек. Погибла 40-летняя женщина, вынужденная переселенка. Среди раненых — ее малолетний сын.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Зруйновані будинки
Атака на Харьков. Фото: прокуратура Харьковской области

Удар по дому переселенцев

По данным следствия, российские военные около 09:00 26 июля нанесли удар по частному дому, в котором проживала семья ВПЛ. Предположительно, враг применил малогабаритную ракету-дрон типа S8000 "Бандероль". В результате атаки погибла 40-летняя женщина. Она была вынужденной переселенкой из Купянского района.

"На данный момент у нас один погибший. Это женщина, вынужденная переселенка из Купянского района. У нее есть сестра, есть родители — они сейчас с ней", — сообщил на месте удара Харьковский городской голова Игорь Терехов в комментарии местным СМИ.

Известно, что ранения получили ее 10-летний сын и муж, который получил многочисленные осколочные ранения и был госпитализирован. Также среди пострадавших есть другие жители района, которым медики оказывают необходимую помощь.

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Пострадала и домашняя собака

В результате обстрела пострадала и их собака — пятилетняя немецкая овчарка. Животное доставили в КП "Центр обращения с животными". Состояние собаки остается тяжелым. Ветеринары проводят операцию по удалению осколков, представляющих угрозу для его жизни.

Поранений собака
Раненая собака. Фото: "Центр обращения с животными"

В предприятии отметили, что правоохранители не теряли времени и самостоятельно доставили животное в приют, где за него сейчас борются врачи.

Последствия попадания

В результате попадания полностью разрушен один частный жилой дом. Еще как минимум 15 частных домовладений получили повреждения. По факту очередного военного преступления российской армии прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Атака на Харків
Правоохранители фиксируют последствия атаки. Фото: Нацполиция

В то же время сотрудники коммунальных предприятий устраняют последствия утреннего вражеского удара в Слободском районе. Они закрывают поврежденные контуры зданий и устраняют аварийные состояния кровель.

Комунальники зашивають дах
Коммунальщики работают на месте попадания. Фото: Харьковский городской совет

Что известно об атаке

Ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 26 июля российские войска атаковали Харьков несколькими типами беспилотников. В Шевченковском районе FPV-дрон на оптоволокне попал в автомобиль хлебокомбината — ранение получил 43-летний водитель. В Слободском районе сначала зафиксировали удар "Шахедом" на открытой территории, а затем и попадание дрона типа "Бандероль" в частный жилой дом.

В тот же день российские войска нанесли удар FPV-дроном на оптоволокне по автомобилю хлебокомбината. Ранение получил 43-летний водитель, его госпитализировали.

Новини.LIVE сообщали, что также в Шевченковском районе зафиксировали падение еще одного FPV-дрона. По информации мэра Игоря Терехова, беспилотник не взорвался, пострадавших нет. На месте работали профильные службы. Кроме того, в Основянском районе Харькова зафиксировали атаку ударного БПЛА на АЗС. Дрон также не взорвался. В настоящее время взрывотехники проводят обследование и обезвреживание боеприпаса.

обстрелы Новости Харькова атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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