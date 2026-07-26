У Харкові після удару "Бандеролі" уже 14 постраждалих

Наслідки влучання у будинок. Фото: прокуратура Харківської області

Кількість постраждалих внаслідок ранкового удару російських військ по Слобідському району Харкова зросла до 14 людей. Загинула 40-річна жінка, вимушена переселенка. Серед поранених її малолітній син.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Атака по Харкову. Фото: прокуратура Харківської області

Удар по будинку переселенців

За даними слідства, російські військові близько 09:00 26 липня завдали удару по приватному будинку, у якому проживала сім'я ВПО. Попередньо ворог застосував малогабаритну ракету-дрон типу S8000 "Бандероль". Внаслідок атаки загинула 40-річна жінка. Вона була вимушеною переселенкою з Куп’янщини.

"На теперішній час ми маємо одну людину загиблу. Це жінка, вимушена переселенка з Куп’янщини. В неї є сестра, є батьки — вони зараз з нею", — повідомив на місці удару Харківський міський голова Ігор Терехов в коментарі місцевим ЗМІ.

Відомо, що поранення отримали її 10-річний син та чоловік, який отримав численні уламкові поранення та був госпіталізований. Також серед постраждалих є інші мешканці району, яким медики надають необхідну допомогу.

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Постраждав й домашній пес

Унаслідок обстрілу постраждав і їхній собака — п’ятирічний німецький вівчар. Тварину доставили до КП "Центр поводження з тваринами". Стан собаки залишається важким. Ветеринари проводять операцію з видалення уламків, які становлять загрозу для його життя.

Ранений пес. Фото: "Центр поводження з тваринами"

У підприємстві зазначили, що правоохоронці не втрачали часу та самостійно доставили тварину до притулку, де за неї зараз борються лікарі.

Наслідки влучання

Унаслідок влучання повністю зруйновано один приватний житловий будинок. Ще щонайменше 15 приватних домоволодінь отримали пошкодження. За фактом чергового воєнного злочину російської армії прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці фіксують наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Водночас працівники комунальних підприємств усувають наслідки ранкового ворожого удару в Слобідському районі. Вони закривають пошкоджені контури будівель та усувають аварійність покрівель.

Комунальники працюють на місці влучання. Фото: Харківська міська рада

Що відомо про атаку

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вранці 26 липня російські війська атакували Харків кількома типами безпілотників. У Шевченківському районі FPV-дрон на оптоволокні влучив в автомобіль хлібокомбінату — поранення отримав 43-річний водій. У Слобідському районі спочатку зафіксували удар "Шахедом" на відкритій території, а згодом і влучання дрона типу "Бандероль" у приватний житловий будинок.

Цього ж дня російські війська завдали удару FPV-дроном на оптоволокні по автомобілю хлібокомбінату. Поранення отримав 43-річний водій, його госпіталізували.

Новини.LIVE писали, що також у Шевченківському районі зафіксували падіння ще одного FPV-дрона. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, безпілотник не здетонував, постраждалих немає. На місці працювали профільні служби. Крім того, у Основ’янському районі Харкова зафіксували атаку ударного БпЛА на АЗС. Дрон також не вибухнув. Наразі вибухотехніки проводять обстеження та знешкодження боєприпасу.