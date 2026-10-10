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Главная Харьков Дрон попал во время приема: детали атаки на больницу в Харькове

Дрон попал во время приема: детали атаки на больницу в Харькове

Ua ru
10 октября 2026 15:15
Репортаж
Россия атаковала поликлинику в Харькове: состояние раненых и разрушения
Последствия попадания российского дрона в больницу в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Сегодня, 10 октября, российские войска нанесли удар по поликлинике в Слободском районе Харькова. В момент атаки медицинское учреждение работало и принимало пациентов. По последним данным, ранения получили пять человек, среди которых сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Здание подверглось серьезным разрушениям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

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Пошкоджений вхід і сходи поліклініки у Харкові після атаки РФ 10 жовтня 2026 року
В помещении медучреждения видны поврежденные лестницы и обломки строительных материалов. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова
Зруйновані конструкції та уламки скла в поліклініці Харкова після російського удару
На полу лежат части поврежденных дверей, облицовка и другие обломки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Удар по поликлинике Харькова

По словам Игоря Терехова, российский беспилотник попал непосредственно в здание коммунального медицинского учреждения. Несмотря на выходной день, в поликлинике оказывали стоматологические услуги и находились посетители. Мэр рассказал, что перед атакой в Харькове вовремя объявили воздушную тревогу. Однако избежать пострадавших не удалось.

"К сожалению, на данный момент у нас пять человек получили ранения. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы и тушение пожара. Сегодня выходной день, суббота, но поликлиника работала, там были посетители", — сообщил Игорь Терехов.

Уламки розбитого скла на підлозі поліклініки Харкова після обстрілу
У окна разбросано стекло, на полу лежат обломки и строительный мусор. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова
Зруйноване приміщення медичного закладу Харкова після російської атаки
В комнате повреждены оконные конструкции, а пол усыпан стеклом и строительным мусором. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Пострадавшие от удара РФ

Среди пяти раненых — сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и посетители поликлиники. По словам городского головы, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Игорь Терехов также сообщил, что раненых эвакуировали в городскую больницу. Обстоятельства ранения сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям он не уточнил.

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"Все они эвакуированы, сейчас находятся в нашей городской больнице. Что касается разрушений, то они очень серьезные", — отметил Игорь Терехов.

Медичний кабінет із розбитим склом та пошкодженими меблями у Харкові
В помещении медучреждения видны кушетка, рабочая мебель и осколки стекла на полу. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова
Коридор поліклініки Харкова із пошкодженим виходом після атаки РФ
Через открытую дверь видны поврежденные конструкции и вода на полу коридора. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова
Сходовий майданчик харківської поліклініки, вкритий уламками після удару РФ
На лестнице медицинского учреждения лежат осколки стекла, облицовка и части поврежденной оконной рамы. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Последствия атаки на Харьков

Ранее мэр сообщал, что попадание в медицинское учреждение произошло между четвертым и пятым этажами. После удара пожар охватил три этажа здания. В тот же день российский дрон типа «Молния» атаковал Холодногорский район Харькова. Последствия этого попадания уточняются.

Пошкоджена стеля та дверний отвір у харківській поліклініці після атаки РФ
В коридоре медицинского учреждения разрушена часть потолка, видны оголенные конструкции и коммуникации. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова
Пошкоджений вхід до відділення поліклініки у Харкові після російської атаки
У дверей медицинского отделения на полу лежат обломки потолочных конструкций. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты уничтожили производственный цех украинского бренда одежды MANGELO в Харькове. Захватчики нанесли прямой удар по предприятию, в результате чего производственное помещение было полностью разрушено. Среди руководства и работников предприятия есть погибшие и раненые.

Также Новини.LIVE сообщали, что 5 октября россияне атаковали Харьков и десять населенных пунктов Харьковской области. В результате ударов погибли семь человек, еще 80 пострадали, среди них трое детей. В самом Харькове погибли две женщины и четверо мужчин, ещё 59 человек получили ранения. Российские войска повредили четыре многоквартирных дома, частные дома, около 45 автомобилей, складские помещения и два гражданских предприятия.

больницы Харьковская область обстрелы Новости Харькова атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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