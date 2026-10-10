Росія атакувала поліклініку в Харкові: стан поранених та руйнування

Наслідки влучання російського дрону в лікарню у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Сьогодні, 10 жовтня, російські війська вдарили по поліклініці у Слобідському районі Харкова. У момент атаки медзаклад працював і приймав пацієнтів. За останніми даними, поранення отримали п'ятеро людей, серед яких працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Будівля зазнала серйозних руйнувань.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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У приміщенні медзакладу видно пошкоджені сходи та уламки будівельних матеріалів. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

На підлозі лежать частини пошкоджених дверей, облицювання та інші уламки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Удар по поліклініці Харкова

За словами Ігоря Терехова, російський безпілотник влучив безпосередньо в будівлю комунального медичного закладу. Попри вихідний день, у поліклініці надавали стоматологічні послуги та перебували відвідувачі. Міський голова розповів, що перед атакою в Харкові вчасно оголосили повітряну тривогу. Проте уникнути постраждалих не вдалося.

"На жаль, ми маємо на цей час п'ять людей, які отримали поранення. Зараз тривають пошуково-рятувальні роботи та гасіння пожежі. Це вихідний день, субота, але поліклініка працювала, там були відвідувачі", — повідомив Ігор Терехов.

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Біля вікна розсипане скло, на підлозі лежать уламки та будівельне сміття. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

У кімнаті пошкоджені віконні конструкції, а підлога вкрита склом і будівельними уламками. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Постраждалі від удару РФ

Серед п'ятьох поранених є працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій та відвідувачі поліклініки. За словами міського голови, стан постраждалих оцінюють як середньої тяжкості. Ігор Терехов також повідомив, що поранених евакуювали до міської лікарні. Обставини поранення працівника Державної служби з надзвичайних ситуацій він не уточнив.

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"Усі вони евакуйовані, зараз перебувають у нашій міській лікарні. Що стосується руйнувань, то вони дуже серйозні", — зазначив Ігор Терехов.

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У приміщенні медзакладу видно кушетку, робочі меблі та уламки скла на підлозі. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Через відчинені двері видно пошкоджені конструкції та воду на підлозі коридору.Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

На сходах медичного закладу лежать уламки скла, облицювання та частини пошкодженої віконної рами. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Наслідки атаки на Харків

Раніше міський голова повідомляв, що влучання в медичний заклад сталося між четвертим і п'ятим поверхами. Після удару пожежа охопила три поверхи будівлі. Цього ж дня російський дрон типу "Молнія" атакував Холодногірський район Харкова. Наслідки цього влучання уточнюють.

У коридорі медзакладу зруйновано частину стелі, видно оголені конструкції та комунікації. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Біля дверей медичного відділення на підлозі лежать уламки стельових конструкцій. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Новини.LIVE розповідали, що російські окупанти знищили виробничий цех українського бренду одягу MANGELO у Харкові. Загарбники завдали прямого удару по підприємству, внаслідок чого виробниче приміщення було повністю зруйноване. Серед керівництва та працівників підприємства є загиблі й поранені.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що 5 жовтня росіяни атакували Харків та десять населених пунктів Харківщини. Внаслідок ударів загинули семеро людей, ще 80 постраждали, серед них троє дітей. У самому Харкові загинули дві жінки та четверо чоловіків, ще 59 людей отримали поранення. Російські війська пошкодили чотири багатоквартирні будинки, приватні оселі, близько 45 автомобілів, складські приміщення та два цивільні підприємства.