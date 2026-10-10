Росія атакувала поліклініку в Харкові: стан поранених та руйнування

Дрон поцілив під час прийому: деталі атаки на лікарню у Харкові
Сьогодні, 10 жовтня, російські війська вдарили по поліклініці у Слобідському районі Харкова. У момент атаки медзаклад працював і приймав пацієнтів. За останніми даними, поранення отримали п'ятеро людей, серед яких працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Будівля зазнала серйозних руйнувань.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
Удар по поліклініці Харкова
За словами Ігоря Терехова, російський безпілотник влучив безпосередньо в будівлю комунального медичного закладу. Попри вихідний день, у поліклініці надавали стоматологічні послуги та перебували відвідувачі. Міський голова розповів, що перед атакою в Харкові вчасно оголосили повітряну тривогу. Проте уникнути постраждалих не вдалося.
"На жаль, ми маємо на цей час п'ять людей, які отримали поранення. Зараз тривають пошуково-рятувальні роботи та гасіння пожежі. Це вихідний день, субота, але поліклініка працювала, там були відвідувачі", — повідомив Ігор Терехов.
Постраждалі від удару РФ
Серед п'ятьох поранених є працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій та відвідувачі поліклініки. За словами міського голови, стан постраждалих оцінюють як середньої тяжкості. Ігор Терехов також повідомив, що поранених евакуювали до міської лікарні. Обставини поранення працівника Державної служби з надзвичайних ситуацій він не уточнив.
"Усі вони евакуйовані, зараз перебувають у нашій міській лікарні. Що стосується руйнувань, то вони дуже серйозні", — зазначив Ігор Терехов.
Наслідки атаки на Харків
Раніше міський голова повідомляв, що влучання в медичний заклад сталося між четвертим і п'ятим поверхами. Після удару пожежа охопила три поверхи будівлі. Цього ж дня російський дрон типу "Молнія" атакував Холодногірський район Харкова. Наслідки цього влучання уточнюють.
Новини.LIVE розповідали, що російські окупанти знищили виробничий цех українського бренду одягу MANGELO у Харкові. Загарбники завдали прямого удару по підприємству, внаслідок чого виробниче приміщення було повністю зруйноване. Серед керівництва та працівників підприємства є загиблі й поранені.
Також Новини.LIVE повідомляли, що 5 жовтня росіяни атакували Харків та десять населених пунктів Харківщини. Внаслідок ударів загинули семеро людей, ще 80 постраждали, серед них троє дітей. У самому Харкові загинули дві жінки та четверо чоловіків, ще 59 людей отримали поранення. Російські війська пошкодили чотири багатоквартирні будинки, приватні оселі, близько 45 автомобілів, складські приміщення та два цивільні підприємства.