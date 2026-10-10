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Головна Харків Дрон поцілив під час прийому: деталі атаки на лікарню у Харкові

Дрон поцілив під час прийому: деталі атаки на лікарню у Харкові

Ua ru
10 жовтня 2026 15:15
Репортаж
Росія атакувала поліклініку в Харкові: стан поранених та руйнування
Наслідки влучання російського дрону в лікарню у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Сьогодні, 10 жовтня, російські війська вдарили по поліклініці у Слобідському районі Харкова. У момент атаки медзаклад працював і приймав пацієнтів. За останніми даними, поранення отримали п'ятеро людей, серед яких працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Будівля зазнала серйозних руйнувань.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Пошкоджений вхід і сходи поліклініки у Харкові після атаки РФ 10 жовтня 2026 року
У приміщенні медзакладу видно пошкоджені сходи та уламки будівельних матеріалів. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова
Зруйновані конструкції та уламки скла в поліклініці Харкова після російського удару
На підлозі лежать частини пошкоджених дверей, облицювання та інші уламки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Удар по поліклініці Харкова

За словами Ігоря Терехова, російський безпілотник влучив безпосередньо в будівлю комунального медичного закладу. Попри вихідний день, у поліклініці надавали стоматологічні послуги та перебували відвідувачі. Міський голова розповів, що перед атакою в Харкові вчасно оголосили повітряну тривогу. Проте уникнути постраждалих не вдалося.

"На жаль, ми маємо на цей час п'ять людей, які отримали поранення. Зараз тривають пошуково-рятувальні роботи та гасіння пожежі. Це вихідний день, субота, але поліклініка працювала, там були відвідувачі", — повідомив Ігор Терехов.

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Уламки розбитого скла на підлозі поліклініки Харкова після обстрілу
Біля вікна розсипане скло, на підлозі лежать уламки та будівельне сміття. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова
Зруйноване приміщення медичного закладу Харкова після російської атаки
У кімнаті пошкоджені віконні конструкції, а підлога вкрита склом і будівельними уламками. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Постраждалі від удару РФ

Серед п'ятьох поранених є працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій та відвідувачі поліклініки. За словами міського голови, стан постраждалих оцінюють як середньої тяжкості. Ігор Терехов також повідомив, що поранених евакуювали до міської лікарні. Обставини поранення працівника Державної служби з надзвичайних ситуацій він не уточнив.

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"Усі вони евакуйовані, зараз перебувають у нашій міській лікарні. Що стосується руйнувань, то вони дуже серйозні", — зазначив Ігор Терехов.

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Медичний кабінет із розбитим склом та пошкодженими меблями у Харкові
У приміщенні медзакладу видно кушетку, робочі меблі та уламки скла на підлозі. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова
Коридор поліклініки Харкова із пошкодженим виходом після атаки РФ
Через відчинені двері видно пошкоджені конструкції та воду на підлозі коридору.Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова
Сходовий майданчик харківської поліклініки, вкритий уламками після удару РФ
На сходах медичного закладу лежать уламки скла, облицювання та частини пошкодженої віконної рами. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Наслідки атаки на Харків

Раніше міський голова повідомляв, що влучання в медичний заклад сталося між четвертим і п'ятим поверхами. Після удару пожежа охопила три поверхи будівлі. Цього ж дня російський дрон типу "Молнія" атакував Холодногірський район Харкова. Наслідки цього влучання уточнюють.

Пошкоджена стеля та дверний отвір у харківській поліклініці після атаки РФ
У коридорі медзакладу зруйновано частину стелі, видно оголені конструкції та комунікації. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова
Пошкоджений вхід до відділення поліклініки у Харкові після російської атаки
Біля дверей медичного відділення на підлозі лежать уламки стельових конструкцій. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Новини.LIVE розповідали, що російські окупанти знищили виробничий цех українського бренду одягу MANGELO у Харкові. Загарбники завдали прямого удару по підприємству, внаслідок чого виробниче приміщення було повністю зруйноване. Серед керівництва та працівників підприємства є загиблі й поранені. 

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Також Новини.LIVE повідомляли, що 5 жовтня росіяни атакували Харків та десять населених пунктів Харківщини. Внаслідок ударів загинули семеро людей, ще 80 постраждали, серед них троє дітей. У самому Харкові загинули дві жінки та четверо чоловіків, ще 59 людей отримали поранення. Російські війська пошкодили чотири багатоквартирні будинки, приватні оселі, близько 45 автомобілів, складські приміщення та два цивільні підприємства.

лікарні Харківська область обстріли Новини Харкова атака
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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