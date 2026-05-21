Дрон РФ атаковал авто на Харьковщине: кольцевую дорогу закрыли

Дрон РФ атаковал авто на Харьковщине: кольцевую дорогу закрыли

Дата публикации 21 мая 2026 12:10
Дрон РФ атаковал авто на Харьковщине: объездную дорогу закрыли
Разбитый дроном автомобиль. Фото: ГСЧС Харьковщины

Российские войска продолжают атаковать гражданский транспорт в Харьковской области FPV-дронами. В результате одного из таких ударов 21 мая погиб водитель грузовика. После попадания автомобиль опрокинулся и загорелся.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели гасят грузовик
Спасатели работают на дороге, где дрон попал в грузовик. Фото: ГСЧС Харьковщины

Удары FPV-дронов по автомобилям

По информации спасателей, событие произошло на грани Малоданиловской и соседней громады. ГСЧС оперативно ликвидировала пожар. Однако спасти мужчину не удалось.

Перекинутый грузовик
Грузовик, горевший в результате атаки дроном. Фото: ГСЧС Харьковщины

Кроме этого, глава громады Александр Гололобов сообщил, что попадание было не одно. По его словам, это уже второй подобный случай на этом участке.

"Еще одно попадание вблизи одного из населенных пунктов Малоданиловской общины. Предварительно FPV. Будьте осторожны и следите за уведомлениями", — написал глава громады.

Гололобов призвал жителей громады, которые едут в направлении Киевского и Салтовского районов Харькова, временно передвигаться по городу из соображений безопасности.

Спасатель тушит огонь. Фото: ГСЧС Харьковщины

Перекрытие дороги в Харьковской области

Позже в Службе восстановления и развития инфраструктуры сообщили, что из-за активности российских БПЛА на Харьковской кольцевой дороге временно закрывается движение всех транспортных средств. Ограничения ввели на автомобильной дороге М-03 на участке км 491 – км 501, от Экопарка до Липцовского перекрестка.

"Просим водителей учесть ограничения при планировании маршрута. О снятии ограничений сообщим дополнительно", — написали в службе.

Сообщение о закрытии дороги. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Обстрелы Харькова

В то же время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российский беспилотник сегодня утром, 21 мая, ударил по Киевскому району Харькова. Обломки дрона упали на территории гаражного кооператива.

"Падение российского беспилотника зафиксировали на территории гаражного кооператива. Пока информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот с Telegram

Атака на Харьковщину

По его данным, за прошедшие сутки под ударами РФ находились 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали восемь человек. Российские войска применили по Харьковщине FPV-дроны, Герань-2, Молнии, а также другие типы беспилотников. Повреждения получили жилые дома, автомобили, электросети, АЗС, складские помещения, почта и административные здания.

Ранее 18 мая Новини.LIVE сообщали, что российские военные дроном ударили по рейсовому автобусу в Харьковской области. В момент атаки пассажиров в салоне не было. Водитель тоже не пострадал.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что 16 мая российские войска массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками. Оккупанты попали в парковку возле одного из домов, где стояли автомобили . В результате пожара несколько транспортных средств сгорело.

Харьковская область обстрелы Новости Харькова FPV-дроны
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
