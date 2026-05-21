Дрон РФ атакував авто на Харківщині: кільцеву дорогу закрили

Дрон РФ атакував авто на Харківщині: кільцеву дорогу закрили

Дата публікації: 21 травня 2026 12:10
Дрон РФ атакував авто на Харківщині: об'їздну дорогу закрили
Розбита дроном автівка. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська продовжують атакувати цивільний транспорт на Харківщині FPV-дронами. Внаслідок одного з таких ударів 21 травня загинув водій вантажівки. Після влучання автомобіль перекинувся та загорівся.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники гасять вантажівку
Рятувальники працюють на дорозі, де дрон влучив у вантажівку. Фото: ДСНС Харківщини

Удари FPV-дронів по автівках

За інформацією рятувальників, подія сталася на межі Малоданилівської та сусідньої громади. ДСНС оперативно ліквідувала пожежу. Однак врятувати чоловіка не вдалося.

Перекинута вантажівка
Вантажівка, яка горіла унаслідок атаки дроном. Фото: ДСНС Харківщини

Окрім цього, голова громади Олександр Гололобов повідомив, що влучання було не одне. За його словами, це вже другий такий випадок на цій ділянці.

"Ще одне влучання поблизу одного з населених пунктів Малоданилівської громади. Попередньо FPV. Будьте обережними та слідкуйте за оповіщеннями", — написав голова громади.

Гололобов закликав жителів громади, які їдуть у напрямку Київського та Салтівського районів Харкова, тимчасово пересуватися через місто з міркувань безпеки.

Дрон РФ атакував авто на Харківщині: кільцеву дорогу закрили - фото 3
Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС Харківщини

Перекриття дороги на Харківщині

Пізніше у Службі відновлення та розвитку інфраструктури повідомили, що через активність російських БпЛА на Харківській кільцевій дорозі тимчасово закривається рух для всіх транспортних засобів. Обмеження ввели на автомобільній дорозі М-03 на ділянці км 491 — км 501, від Екопарку до Липцівського перехрестя.

"Просимо водіїв врахувати обмеження під час планування маршруту.
Про зняття обмежень повідомимо додатково", — написали в службі.

Дрон РФ атакував авто на Харківщині: кільцеву дорогу закрили - фото 4
Повідомлення про закриття дороги. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Обстріли Харкова

Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російський безпілотник сьогодні вранці, 21 травня, вдарив по Київському району Харкова. Уламки дрона впали на території гаражного кооперативу.

"Падіння російського безпілотника зафіксували на території гаражного кооперативу. Наразі інформація про постраждалих не надходила", — йдеться у повідомленні.

Дрон РФ атакував авто на Харківщині: кільцеву дорогу закрили - фото 5
Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

Атака на Харківщину

За його даними, протягом минулої доби під ударами РФ перебували 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали вісім людей. Російські війська застосували по Харківщині FPV-дрони, "Герань-2", "Молнії", а також інші типи безпілотників. Пошкодження зазнали житлові будинки, автомобілі, електромережі, АЗС, складські приміщення, пошта та адміністративні будівлі.

Раніше 18 травня Новини.LIVE повідомляли, що російські військові дроном вдарили по рейсовому автобусу на Харківщині. У момент атаки пасажирів у салоні не було. Водій також не постраждав.

Окрім цього, Новини.LIVE писали, що 16 травня російські війська масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Окупанти поцілили в парковку біля одного з будинків, де стояли автомобілі. Унаслідок пожежі декілька транспортних засобів згоріло.

Харківська область обстріли Новини Харкова FPV-дрони
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
