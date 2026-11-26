Место попадания дрона. Фото: Министерство образования и науки Украины

Днём 26 ноября российские войска атаковали Харьковский авиационный институт. Беспилотник попал в главный корпус университета, где возник пожар. В результате удара пострадали четверо сотрудников учреждения. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Удар по Харьковскому авиационному институту

Российский дрон попал в главный корпус Харьковского авиационного института. Удар пришелся на музей университета, расположенный на третьем этаже здания. После попадания пожар возник сразу на двух этажах.

Пострадавшие в результате атаки

В результате атаки пострадали четверо сотрудников ХАИ . Все они были госпитализированы. Погибших среди сотрудников и других людей, находившихся в университете, нет.

Руководство учреждения уже оценивает последствия российского удара и подсчитывает нанесённый ущерб. Министерство образования и науки Украины поддерживает связь с руководством университета.

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Реакция на атаку

В Министерстве образования и науки подчеркнули, что удар по учебному корпусу является очередным проявлением российского террора против гражданского населения. Под российскими атаками вновь оказалось украинское учебное заведение, где ежедневно учатся и работают люди.

"Удар по учебному корпусу — преступление и очередное проявление российского террора против гражданских лиц. Под ударами вновь оказались украинские учебные заведения. Такие атаки угрожают жизни людей, которые ежедневно приходят в университеты учиться и работать", — написал министр Андрей Бутенко.

Он также поблагодарил спасателей за оперативную работу, а медиков — за помощь пострадавшим. Сотрудникам Харьковского авиационного института пожелали скорейшего выздоровления.

Другие удары по Харькову

Отметим, что сегодня, 26 ноября, российские беспилотники также атаковали Киевский, Слободской и Салтовский районы Харькова. В Киевском районе после попадания загорелся частный дом, ещё один пожар возник в жилом доме на Салтовке. На местах ударов работают экстренные службы, ликвидация последствий продолжается.

Больше всего людей пострадало в Киевском районе. Там погибла 86-летняя женщина. Ранения получили пять человек: трое мужчин в возрасте 75, 52 и 75 лет и две женщины в возрасте 53 и 66 лет. У женщин диагностировали ожоги. Еще одна пострадавшая — 18-летняя девушка — перенесла острую стрессовую реакцию.

Ранее мы писали, что 25 ноября россияне обстреляли Златополь в Харьковской области. Пострадали двое мужчин в возрасте 43 и 60 лет. В селе Федоровка Чугуевского района в результате удара FPV-дрона по автомобилю погиб 66-летний водитель, а ещё семь человек получили ранения.

Также мы сообщали, что утром 26 ноября, около 05:00, российские оккупанты атаковали Харьков двумя ударными беспилотниками. В результате обстрела есть погибшие и раненые. В Новобаварском районе вспыхнул пожар на 15-м этаже 16-этажного жилого дома. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двух погибших.