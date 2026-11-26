Місце влучання дрона. Фото: Міністерство освіти на науки України

Вдень, 26 листопада, російські війська атакували Харківський авіаційний інститут. Безпілотник влучив у головний корпус університету, де виникла пожежа. Унаслідок удару постраждали четверо працівників закладу. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство освіти та науки України.

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Удар по Харківському авіаційному інституту

Російський дрон влучив у головний корпус Харківського авіаційного інституту. Удар припав на музей університету, який розташований на третьому поверсі будівлі. Після влучання пожежа виникла одразу на двох поверхах.

Постраждалі від атаки

Унаслідок атаки постраждали четверо працівників ХАІ. Усіх їх госпіталізували. Загиблих серед працівників та інших людей, які перебували в університеті, немає.

Команда закладу вже оцінює наслідки російського удару та підраховує завдані збитки. Міністерство освіти і науки України підтримує зв'язок із керівництвом університету.

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Реакція на атаку

У Міністерстві освіти і науки наголосили, що удар по навчальному корпусу є черговим проявом російського терору проти цивільного населення. Під російськими атаками знову опинився український заклад освіти, де щодня навчаються та працюють люди.

"Удар по навчальному корпусу – злочин і черговий прояв російського терору проти цивільних. Під ударами знову українські заклади освіти. Такі атаки загрожують життю людей, які щодня приходять до університетів навчатися й працювати", — написав міністр Андрій Бутенко.

Він також подякували рятувальникам за оперативну роботу, а медикам — за допомогу постраждалим. Працівникам Харківського авіаційного інституту побажали якнайшвидшого одужання.

Інші удари по Харкову

Зазначимо, сьогодні, 26 листопада російські безпілотники також атакували Київський, Слобідський і Салтівський райони Харкова. У Київському районі після влучання загорівся приватний будинок, ще одна пожежа виникла в житловому будинку на Салтівці. На місцях ударів працюють екстрені служби, ліквідація наслідків триває.

Найбільше людей постраждали в Київському районі. Там загинула 86-річна жінка. Поранення отримали п'ятеро людей: троє чоловіків віком 75, 52 та 75 років і дві жінки віком 53 та 66 років. У жінок діагностували опіки. Ще одна постраждала — 18-річна дівчина — зазнала гострої реакції на стрес.

Раніше ми писали, що 25 листопада росіяни обстріляли Златопіль на Харківщині. Постраждали двоє чоловіків віком 43 та 60 років. У селі Федорівка Чугуївського району внаслідок удару FPV-дрона по автівці загинув 66-річний водій, а ще семеро людей зазнали поранень.

Також ми повідомляли, що зранку 26 листопада, близько 05:00, російські окупанти атакували Харків двома ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. У Новобаварському районі спалахнула пожежа на 15-му поверсі 16-поверхового житлового будинку. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіла двох загиблих.