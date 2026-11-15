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Главная Харьков Дрон РФ попал в многоэтажный дом в Харькове

Дрон РФ попал в многоэтажный дом в Харькове

Ua ru
15 ноября 2026 19:30
Харьков подвергся атаке российских дронов: один из них попал в многоэтажное здание ГСЧС
Спасатель во время тушения пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС

В воскресенье, 15 ноября, российский ударный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе Харькова. Это произошло во время серии атак на город, в результате которых также зафиксировали попадания в автомобиль и автобус, а по меньшей мере три человека пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

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Дрон попал в многоэтажку в Харькове

По последней информации мэра, российский беспилотник атаковал жилой дом в Шевченковском районе города.

В настоящее время специалисты выясняют последствия попадания. Информации о повреждении квартир, разрушении здания или возможных пострадавших непосредственно в многоэтажке пока нет.

Ранее 15 ноября Терехов сообщал о другом ударе боевого дрона по этому району, после которого возник пожар. Впоследствии мэр уточнил, что один из беспилотников попал в автомобиль.

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В результате атаки пострадали три человека. Среди них — люди, находившиеся в машине, и прохожие на улице.

Кроме того, в Киевском районе Харькова 15 ноября российский ударный дрон попал в крышу автобуса. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Позже в этом же районе зафиксировали повторный удар вражеского беспилотника.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 15 ноября российские войска повторно атаковали спасателей FPV-дроном и повредили пожарный автомобиль.

Также Новини.LIVE писал, что 14 ноября в результате российского обстрела поселка Боровая Изюмского района погиб 67-летний мужчина. В тот же день россияне нанесли ракетный удар по городу Златополь Лозовского района.

Харьков обстрелы Игорь Терехов война в Украине пострадавшие
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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