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Дрон РФ влучив у багатоповерхівку в Харкові

Ua ru
15 листопада 2026 19:30
Харків атакували російські дрони: є влучання в багатоповерхівку ДСНС
Рятувальник під час гасіння полум'я. Фото ілюстративне: ДСНС

У неділю, 15 листопада, російський ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі Харкова. Це сталося під час серії атак на місто, внаслідок яких також зафіксували влучання в автомобіль та автобус, а щонайменше троє людей постраждали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові

За останньою інформацією міського голови, російський безпілотник атакував житловий будинок у Шевченківському районі міста.

Наразі фахівці з'ясовують наслідки влучання. Інформації про пошкодження квартир, руйнування будівлі чи можливих постраждалих саме в багатоповерхівці поки немає.

Раніше 15 листопада Терехов повідомляв про інший удар бойового дрона по цьому району, після якого виникла пожежа. Згодом міський голова уточнив, що один із безпілотників влучив в автомобіль.

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Унаслідок атаки постраждали троє людей. Серед них — люди, які перебували в машині, та перехожі на вулиці.

Крім того, у Київському районі Харкова 15 листопада російський ударний дрон влучив у дах автобуса. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Пізніше в цьому самому районі зафіксували повторний удар ворожого безпілотника.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 15 листопада російські війська повторно атакував рятувальників FPV-дроном і пошкодив пожежний автомобіль.

Також Новини.LIVE писав, що 14 листопада внаслідок російського обстрілу селища Борова Ізюмського району загинув 67-річний чоловік. Того ж дня росіяни завдали ракетного удару по місту Златопіль Лозівського району.

Харків обстріли Ігор Терехов війна в Україні постраждалі
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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