Вблизи Прудянки БпЛА атаковал автомобиль с гражданскими

Спасатели тушат огонь. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские военные атаковали беспилотником гражданский автомобиль вблизи села Прудянка Харьковского района. Удар был нанесен по машине, в которой находились мирные жители.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Реклама

Читайте также:

Российские войска атаковали дроном гражданское авто

В результате атаки три человека погибли.

Сообщение. Фото: скриншот

Еще четыре человека получили ранения. Как сообщается, среди пострадавших только женщины.

После атаки их оперативно доставили в медицинские учреждения.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: Харьковская ОГА

Сейчас пострадавшие находятся в больницах, где им оказывают необходимую и высококвалифицированную медицинскую помощь. Обстоятельства атаки и тип примененного беспилотника уточняются.

Напомним, также сегодня днем в Харькове прогремел мощный взрыв.

Также в Харькове сложная ситуация с электроснабжением. В области развернули более тысячи пунктов несокрушимости.