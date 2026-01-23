Видео
Дрон РФ ударил по гражданскому авто на Харьковщине — есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 14:50
Вблизи Прудянки БпЛА атаковал автомобиль с гражданскими
Спасатели тушат огонь. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские военные атаковали беспилотником гражданский автомобиль вблизи села Прудянка Харьковского района. Удар был нанесен по машине, в которой находились мирные жители.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Читайте также:

Российские войска атаковали дроном гражданское авто

В результате атаки три человека погибли.

null
Сообщение. Фото: скриншот

Еще четыре человека получили ранения. Как сообщается, среди пострадавших только женщины.

После атаки их оперативно доставили в медицинские учреждения.

null
Сообщение Олега Синегубова. Фото: Харьковская ОГА

Сейчас пострадавшие находятся в больницах, где им оказывают необходимую и высококвалифицированную медицинскую помощь. Обстоятельства атаки и тип примененного беспилотника уточняются.

Напомним, также сегодня днем в Харькове прогремел мощный взрыв.

Также в Харькове сложная ситуация с электроснабжением. В области развернули более тысячи пунктов несокрушимости.

смерть пожар взрыв Харьковская область дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
