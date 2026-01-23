Вблизи Прудянки БпЛА атаковал автомобиль с гражданскими

Дрон РФ ударил по гражданскому авто на Харьковщине — есть жертвы
Российские военные атаковали беспилотником гражданский автомобиль вблизи села Прудянка Харьковского района. Удар был нанесен по машине, в которой находились мирные жители.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Российские войска атаковали дроном гражданское авто
В результате атаки три человека погибли.
Еще четыре человека получили ранения. Как сообщается, среди пострадавших только женщины.
После атаки их оперативно доставили в медицинские учреждения.
Сейчас пострадавшие находятся в больницах, где им оказывают необходимую и высококвалифицированную медицинскую помощь. Обстоятельства атаки и тип примененного беспилотника уточняются.
Напомним, также сегодня днем в Харькове прогремел мощный взрыв.
Также в Харькове сложная ситуация с электроснабжением. В области развернули более тысячи пунктов несокрушимости.
Читайте Новини.LIVE!