Поблизу Прудянки БпЛА атакував автомобіль з цивільними

Дрон РФ вдарив по цивільному авто на Харківщині — є загиблі
Російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль поблизу села Прудянка Харківського району. Удар було завдано по машині, в якій перебували мирні жителі.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Російські війська атакували дроном цивільне авто
Унаслідок атаки троє людей загинули.
Ще четверо осіб дістали поранення. Як повідомляється, серед постраждалих лише жінки.
Після атаки їх оперативно доправили до медичних закладів.
Наразі потерпілі перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну та висококваліфіковану медичну допомогу. Обставини атаки та тип застосованого безпілотника уточнюються.
Нагадаємо, також сьогодні вдень у Харкові пролунав потужний вибух.
Також у Харкові складна ситуація з електропостачанням. В області розгорнули понад тисячу пунктів незламності.
Читайте Новини.LIVE!