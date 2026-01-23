Відео
Головна Харків Дрон РФ вдарив по цивільному авто на Харківщині — є загиблі

Дрон РФ вдарив по цивільному авто на Харківщині — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 14:50
Поблизу Прудянки БпЛА атакував автомобіль з цивільними
Рятувальники гасять вогонь. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль поблизу села Прудянка Харківського району. Удар було завдано по машині, в якій перебували мирні жителі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Читайте також:

Російські війська атакували дроном цивільне авто

Унаслідок атаки троє людей загинули.

null
Повідомлення. Фото: скриншот

Ще четверо осіб дістали поранення. Як повідомляється, серед постраждалих лише жінки.

Після атаки їх оперативно доправили до медичних закладів.

null
Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: Харківська ОВА

Наразі потерпілі перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну та висококваліфіковану медичну допомогу. Обставини атаки та тип застосованого безпілотника уточнюються.

Нагадаємо, також сьогодні вдень у Харкові пролунав потужний вибух.

Також у Харкові складна ситуація з електропостачанням. В області розгорнули понад тисячу пунктів незламності.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
