Удары по Харьковщине за сутки: четверо человек погибли

Последствия атаки на Чугуев. Фото: ГСЧС

В течение 5 сентября и в ночь на 6 сентября российские военные атаковали 14 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли четыре человека, в том числе 11-летний мальчик. Еще восемь жителей области получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова, полицию Харьковской области и ГСЧС.

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Погибшие и пострадавшие в Харьковской области

По данным Олега Синегубова, больше всего жертв в Чугуеве. Вечером 5 сентября российские военные атаковали центральную часть города реактивным беспилотником. Он попал в частный дом, который был полностью разрушен. Погибли 45-летний мужчина, 19-летняя девушка и 11-летний мальчик.

Пожар в доме в Чугуеве. Фото: ГСЧС

40-летнюю женщину с крайне тяжёлыми травмами госпитализировали. В настоящее время ей уже провели операцию, и она находится на искусственной вентиляции легких. Еще трое человек — 28-летний мужчина и две 75-летние женщины — перенесли острую стрессовую реакцию. Российский удар также повредил соседний многоквартирный дом, гаражи и три гражданских автомобиля. Спасатели потушили пожар площадью 60 квадратных метров.

Последствия атаки на дом. Фото: ГСЧС

Еще один человек погиб возле села Безруки Дергачевской громады. Россияне с помощью дрона поразили гражданский автомобиль. Погибла 76-летняя женщина, еще двое людей получили ранения.

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В Дергачах российские военные атаковали складское здание и служебный автомобиль скорой медицинской помощи. 21-летний мужчина получил ранения, у 40-летнего мужчины зафиксировали острую стрессовую реакцию.

В Кегичевке ранение получил 55-летний мужчина. Также в Слатыно после российского удара беспилотником по частному двору за медицинской помощью обратился 62-летний мужчина.

Чем россияне атаковали область

В течение суток российские военные применили против Харьковской области РСЗО, пять FPV-дронов и 86 беспилотников, тип которых еще устанавливается. Российские войска также применяли управляемую авиацию. В Изюме россияне нанесли удар из РСЗО по складскому помещению. После попадания вспыхнул пожар, были повреждены сельскохозяйственная техника и автомобили.

Повреждены электросети и железная дорога

В Золочеве российские удары повредили электросети. Без повреждений сетей не обошлось также в Гетмановке, Шевченково и Великом Бурлуке Купянского района. В Сахновщине и Кегичевке Берестинского района российские военные наносили удары по железнодорожной инфраструктуре. Там также повреждены частные и многоквартирные дома.

Ранее Новини.LIVE показывали, как выглядит село Мировое вблизи Купянска. На кадры с дрона попала одна из его улиц с разгромленными частными домами, разрушенными крышами и хозяйственными постройками. Дворы заросли, а людей и машин на дороге нет.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области на трех направлениях продолжаются ожесточенные бои. Речь идет о Харьковском, Волчанском и Купянском направлениях. Линия фронта в области простирается более чем на 300 км. На севере региона, в частности вблизи Казачьей Лопани и прилегающих населенных пунктов, продолжаются активные боевые действия.