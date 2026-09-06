Удари по Харківщині за добу: четверо людей загинули

Дрони і удари з РСЗВ: серед загиблих на Харківщині є дитина
Протягом 5 вересня та в ніч проти 6 вересня російські військові атакували 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, серед них 11-річний хлопчик. Ще восьмеро жителів області постраждали.
Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківської області та ДСНС.
Загиблі та постраждалі на Харківщині
За даними Олега Синєгубова, найбільше жертв у Чугуєві. Увечері 5 вересня російські військові атакували центральну частину міста реактивним безпілотником. Він влучив у приватний будинок, який був повністю зруйнований. Загинули 45-річний чоловік, 19-річна дівчина та 11-річний хлопчик.
40-річну жінку з вкрай важкими травмами ушпиталили. Наразі її вже прооперували, і вона перебуває на штучній вентиляції легень. Ще троє людей — 28-річний чоловік та дві 75-річні жінки — зазнали гострої реакції на стрес. Російський удар також пошкодив сусідній багатоквартирний будинок, гаражі та три цивільні автомобілі. Рятувальники загасили пожежу площею 60 квадратних метрів.
Ще одна людина загинула біля села Безруки Дергачівської громади. Росіяни дроном влучили у цивільний автомобіль. Загинула 76-річна жінка, ще двоє людей дістали поранення.
У Дергачах російські військові атакували складську будівлю та службовий автомобіль екстреної медичної допомоги. 21-річний чоловік дістав поранення, у 40-річного чоловіка зафіксували гостру реакцію на стрес. У Кегичівці поранення дістав 55-річний чоловік. Також у Слатиному після російського удару безпілотником по приватному подвір'ю по медичну допомогу звернувся 62-річний чоловік.
Чим росіяни атакували область
Протягом доби російські військові застосували проти Харківщини РСЗВ, п'ять FPV-дронів та 86 безпілотників, тип яких ще встановлюють. Російські війська також застосовували керовану авіацію. В Ізюмі росіяни вдарили з РСЗВ по складському приміщенню. Після влучання спалахнула пожежа, були пошкоджені сільськогосподарська техніка та автомобілі.
Пошкоджені електромережі та залізниця
У Золочеві російські удари пошкодили електромережі. Без пошкоджень мереж не обійшлося також у Гетьманівці, Шевченковому та Великому Бурлуку Куп'янського району. У Сахновщині та Кегичівці Берестинського району російські військові били по залізничній інфраструктурі. Там також пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.
Раніше Новини.LIVE показували, який вигляд має село Мирове поблизу Куп'янська. На кадри з дрона потрапила одна з його вулиць із понівеченими приватними будинками, зруйнованими дахами та господарськими спорудами. Подвір'я заросли, а людей і машин на дорозі немає.
Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині на трьох напрямках тривають важкі бої. Йдеться про Харківський, Вовчанський та Куп’янський напрямки. Лінія фронту в області простягається більш ніж на 300 км. На півночі регіону, зокрема поблизу Козачої Лопані та навколишніх населених пунктів, тривають активні бойові дії.