Удари по Харківщині за добу: четверо людей загинули

Наслідки атаки на Чугуїв. Фото: ДСНС

Протягом 5 вересня та в ніч проти 6 вересня російські військові атакували 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, серед них 11-річний хлопчик. Ще восьмеро жителів області постраждали.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківської області та ДСНС.

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Загиблі та постраждалі на Харківщині

За даними Олега Синєгубова, найбільше жертв у Чугуєві. Увечері 5 вересня російські військові атакували центральну частину міста реактивним безпілотником. Він влучив у приватний будинок, який був повністю зруйнований. Загинули 45-річний чоловік, 19-річна дівчина та 11-річний хлопчик.

Пожежа у будинку в Чугуєві. Фото: ДСНС

40-річну жінку з вкрай важкими травмами ушпиталили. Наразі її вже прооперували, і вона перебуває на штучній вентиляції легень. Ще троє людей — 28-річний чоловік та дві 75-річні жінки — зазнали гострої реакції на стрес. Російський удар також пошкодив сусідній багатоквартирний будинок, гаражі та три цивільні автомобілі. Рятувальники загасили пожежу площею 60 квадратних метрів.

Наслідки атаки на будинок. Фото: ДСНС

Ще одна людина загинула біля села Безруки Дергачівської громади. Росіяни дроном влучили у цивільний автомобіль. Загинула 76-річна жінка, ще двоє людей дістали поранення.

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У Дергачах російські військові атакували складську будівлю та службовий автомобіль екстреної медичної допомоги. 21-річний чоловік дістав поранення, у 40-річного чоловіка зафіксували гостру реакцію на стрес. У Кегичівці поранення дістав 55-річний чоловік. Також у Слатиному після російського удару безпілотником по приватному подвір'ю по медичну допомогу звернувся 62-річний чоловік.

Чим росіяни атакували область

Протягом доби російські військові застосували проти Харківщини РСЗВ, п'ять FPV-дронів та 86 безпілотників, тип яких ще встановлюють. Російські війська також застосовували керовану авіацію. В Ізюмі росіяни вдарили з РСЗВ по складському приміщенню. Після влучання спалахнула пожежа, були пошкоджені сільськогосподарська техніка та автомобілі.

Пошкоджені електромережі та залізниця

У Золочеві російські удари пошкодили електромережі. Без пошкоджень мереж не обійшлося також у Гетьманівці, Шевченковому та Великому Бурлуку Куп'янського району. У Сахновщині та Кегичівці Берестинського району російські військові били по залізничній інфраструктурі. Там також пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.

Раніше Новини.LIVE показували, який вигляд має село Мирове поблизу Куп'янська. На кадри з дрона потрапила одна з його вулиць із понівеченими приватними будинками, зруйнованими дахами та господарськими спорудами. Подвір'я заросли, а людей і машин на дорозі немає.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині на трьох напрямках тривають важкі бої. Йдеться про Харківський, Вовчанський та Куп’янський напрямки. Лінія фронту в області простягається більш ніж на 300 км. На півночі регіону, зокрема поблизу Козачої Лопані та навколишніх населених пунктів, тривають активні бойові дії.