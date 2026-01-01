Видео
Главная Харьков Дроны, КАБы и сотни раненых — как Россия бомбила Харьков в 2025

Дроны, КАБы и сотни раненых — как Россия бомбила Харьков в 2025

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 14:34
Воздушные тревоги и потери — итоги года для Харькова во время войны
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Харьковщины

Харьков в течение 2025 года оставался под постоянными обстрелами со стороны России. По официальным данным городских служб, в течение года по городу было нанесено 728 ударов различными видами вооружения. Есть многочисленные зафиксированные случаи разрушений гражданского жилья и ранений мирных жителей.

Об этом сообщил Харьковский городской голова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов.

Читайте также:

Как часто Россия атаковала Харьков в течение 2025 года

Чаще всего город атаковали ударными беспилотниками. Только дронов типа Shahed зафиксировано 517 случаев применения, еще десятки ударов пришлись на БпЛА типа "Молния", FPV-дроны, а также беспилотники других модификаций. Отдельно фиксировались случаи падения обломков сбитых дронов, что также приводило к разрушениям и травмированию людей.

Статистика атак России по Харькову за 2025 год. Фото: Харьковский городской совет

Кроме беспилотников, по Харькову применяли управляемые авиационные бомбы, в частности КАБы с модулями планирования и коррекции, а также ракеты различных типов. Среди них — "Искандер-М", Х-35, Х-59, Х-101, ракеты комплекса С-300, "Торнадо-С" и другие боеприпасы, включая ракеты и дроны неустановленного типа.

Параллельно с обстрелами город жил в условиях постоянных воздушных тревог. В Харьковской области в течение 2025 года прозвучало 2403 сигнала тревоги общей продолжительностью 4791 час 20 минут — это почти 200 суток. Непосредственно в Харькове зафиксировано 1826 тревог, которые длились 2590 часов 56 минут, или около 108 суток.

Несмотря на все меры безопасности, обстрелы имели тяжелые последствия для мирного населения. В течение года в Харькове пострадали 973 человека, среди которых 106 детей. Погиб 41 человек, в том числе трое детей.

"Каждая цифра — это чье-то имя, семья, разрушенный дом, чья-то ночь без сна. И одновременно — это о нашей силе: быстро восстанавливать, помогать друг другу, держать город в движении, спасать и лечить. Спасибо нашим защитникам и защитницам. Спасибо спасателям, медикам, коммунальщикам, всем службам и волонтерам — тем, кто каждый раз первым приходит туда, где опаснее всего", — подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, Россия атаковала управляемой авиабомбой экопарк с дикими животными в Харькове. Основатель экопарка рассказал, что погибло немало животных.

Кроме того, под атакой оказался жилой дом в Харьковской области.

Харьков Харьковская область обстрелы война в Украине атака
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
