Повітряні тривоги і втрати — підсумки року для Харкова під час війни

Дрони, КАБи й сотні поранених — як Росія бомбила Харків у 2025
Харків упродовж 2025 року залишався під постійними обстрілами з боку Росії. За офіційними даними міських служб, протягом року по місту було завдано 728 ударів різними видами озброєння. Є численні зафіксовані випадки руйнувань цивільного житла та поранень мирних мешканців.
Про це повідомив Харківський міський голова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.
Як часто Росія атакувала Харків впродовж 2025 року
Найчастіше місто атакували ударними безпілотниками. Лише дронів типу Shahed зафіксовано 517 випадків застосування, ще десятки ударів припали на БпЛА типу "Молнія", FPV-дрони, а також безпілотники інших модифікацій. Окремо фіксувалися випадки падіння уламків збитих дронів, що також спричиняло руйнування й травмування людей.
Окрім безпілотників, по Харкову застосовували керовані авіаційні бомби, зокрема КАБи з модулями планування та корекції, а також ракети різних типів. Серед них — "Іскандер-М", Х-35, Х-59, Х-101, ракети комплексу С-300, "Торнадо-С" та інші боєприпаси, включно з ракетами і дронами невстановленого типу.
Паралельно з обстрілами місто жило в умовах постійних повітряних тривог. У Харківській області протягом 2025 року пролунало 2403 сигнали тривоги загальною тривалістю 4791 година 20 хвилин — це майже 200 діб. Безпосередньо в Харкові зафіксовано 1826 тривог, які тривали 2590 годин 56 хвилин, або близько 108 діб.
Попри всі заходи безпеки, обстріли мали тяжкі наслідки для мирного населення. Упродовж року в Харкові постраждали 973 людини, серед яких 106 дітей. Загинула 41 особа, зокрема троє дітей.
"Кожна цифра — це чиєсь ім’я, сім’я, зруйнований дім, чиясь ніч без сну. І водночас — це про нашу силу: швидко відновлювати, допомагати одне одному, тримати місто в русі, рятувати і лікувати. Дякую нашим захисникам і захисницям. Дякую рятувальникам, медикам, комунальникам, усім службам і волонтерам — тим, хто щоразу першим приходить туди, де найнебезпечніше", — наголосив Ігор Терехов.
Нагадаємо, Росія атакувала керованою авіабомбою екопарк з дикими тваринами у Харкові. Засновник екопарку розповів, що загинуло чимало тварин.
Окрім того, під атакою опинився житловий будинок у Харківській області.
Читайте Новини.LIVE!