Главная Харьков Дроны РФ атаковали Харьковщину: есть пострадавшие и разрушения

Дата публикации 4 мая 2026 09:41
Дроны РФ атаковали Харьковщину: есть пострадавшие и разрушения
Авто, в которое попал дрон. Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине российские дроны ударили по трассе и жилому дому. Самые серьезные последствия — на Чугуевщине, где пострадали двое мужчин. Там поврежден фургон, который перевозил хлеб. В Лозовой также есть пострадавшая и разрушения в многоэтажке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Удар по трассе на Чугуевщине

Утром 4 мая около 04:40 российский беспилотник, предварительно типа "Ланцет", атаковал участок трассы Киев — Харьков — Довжанский. Удар произошел недалеко от села Каменная Яруга Чугуевского района. Дрон попал вблизи гражданского транспорта. В результате атаки поврежден фургон, который использовался для перевозки хлебобулочных изделий. На момент удара он был пустой. Взрыв повредил транспорт и создал угрозу для людей, которые находились рядом.

Наслідки удару по Харківщині
Поврежденное авто. Фото: Харьковская областная прокуратура

Пострадали двое мужчин. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Экспедитор получил острую реакцию на стресс. Обоих доставили к медикам. Правоохранители открыли уголовное производство по факту военного преступления. Расследование продолжается.

Удар по дому в Лозовой

Вечером 3 мая около 20:00 российский беспилотник ударил по городу Лозовая. Тип дрона сейчас устанавливают. Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. В здании повреждена вентиляционная шахта и выбиты окна в квартирах. Из-за взрыва пострадала 42-летняя женщина. У нее зафиксировали острую реакцию на стресс.

Наслідки удару на Харківщині
Фото: Харьковская областная прокуратура

По данному факту также открыто уголовное производство по статье о военных преступлениях. Следователи документируют последствия атаки.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Харькове днем 2 мая российские беспилотники ударили по нескольким районам города. Атаке подверглись несколько автозаправочных станций и жилая застройка. Есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.

Также Новини.LIVE писали, что российская армия продолжает ежедневный террор Харьковщины, обстреливая гражданское население. В течение 30 апреля под вражеским огнем оказались город Харьков и еще 19 населенных пунктов области. В результате серии атак есть семеро раненых и значительные разрушения.

Харьков Харьковская область обстрелы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
