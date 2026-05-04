Головна Харків Дрони РФ атакували Харківщину: є постраждалі та руйнування

Дата публікації: 4 травня 2026 09:41
Авто, в яке влучив дрон. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині російські дрони вдарили по трасі та житловому будинку. Найсерйозніші наслідки — на Чугуївщині, де постраждали двоє чоловіків. Там пошкоджено фургон, який перевозив хліб. У Лозовій також є постраждала та руйнування в багатоповерхівці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Удар по трасі на Чугуївщині

Вранці 4 травня близько 04:40 російський безпілотник, попередньо типу "Ланцет", атакував ділянку траси Київ — Харків — Довжанський. Удар стався неподалік села Кам’яна Яруга Чугуївського району. Дрон влучив поблизу цивільного транспорту. Унаслідок атаки пошкоджено фургон, який використовували для перевезення хлібобулочних виробів. На момент удару він був порожній. Вибух пошкодив транспорт і створив загрозу для людей, які перебували поруч.

Наслідки удару по Харківщині
Пошкоджене авто. Фото: Харківська обласна прокуратура

Постраждали двоє чоловіків. Водій отримав закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. Експедитор зазнав гострої реакції на стрес. Обох доправили до медиків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. Розслідування триває.

Удар по будинку в Лозовій

Увечері 3 травня близько 20:00 російський безпілотник вдарив по місту Лозова. Тип дрона наразі встановлюють. Зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок. У будівлі пошкоджено вентиляційну шахту та вибито вікна у квартирах. Через вибух постраждала 42-річна жінка. У неї зафіксували гостру реакцію на стрес.

Наслідки удару на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура

За цим фактом також відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Слідчі документують наслідки атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, що у Харкові вдень 2 травня російські безпілотники вдарили по кількох районах міста. Атаки зазнали декілька автозаправних станцій та житлова забудова. Є постраждалі. На місці працюють екстрені служби.

Також Новини.LIVE писали, що російська армія продовжує щоденний терор Харківщини, обстрілюючи цивільне населення. Протягом 30 квітня під ворожим вогнем опинилися місто Харків та ще 19 населених пунктів області. Внаслідок серії атак є семеро поранених та значні руйнування.

Харків Харківська область обстріли
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
