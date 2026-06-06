ДТП на Харьковщине: правоохранители проверяют руководство лицея

Автобус, который попал в ДТП. Фото: Харьковская областная прокуратура

После аварии с автобусом на Харьковщине, 5 июня, в котором ехали школьники и учителя, прокуратура выявила ряд нарушений в организации поездки. Поэтому правоохранители открыли еще одно уголовное производство относительно возможного ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами учебного заведения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Нарушения со стороны лицея

По данным прокуратуры, во время проверки обстоятельств поездки прокуроры пришли к выводу, что экскурсию организовали с нарушением требований законодательства по перевозке организованных групп детей.

В частности, правоохранители установили, что руководство учебного заведения ненадлежащим образом оформило поездку. Также не было получено необходимых согласований или сообщений уполномоченных органов о перевозке группы детей.

Кроме того, к перевозке привлекли частного перевозчика без заключения официального договора. По данным прокуратуры, надлежащей проверки документов водителя, перевозчика и самого транспортного средства также не проводили.

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Следователи обратили внимание и на отсутствие обязательных документов для таких поездок. Речь идет об утвержденном маршруте движения, графике экскурсии, списках участников, определении ответственных лиц и проведении необходимых инструктажей.

В прокуратуре считают, что такие действия могут свидетельствовать о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

ДТП с детьми на Харьковщине

Напомним, авария произошла утром 5 июня на трассе Мерефа — Златополь — Лозовая. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen LT не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало на обочину и перевернулось в кювет.

В салоне находились 14 детей — это ученики пятого и девятого классов одного из лицеев, а также двое учителей, которые сопровождали группу во время экскурсии. В результате ДТП травмы получили трое детей и двое взрослых. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения.

Сейчас продолжается и расследование самой аварии по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения.

Ранее Новини.LIVE писали, что 20 мая 38-летний водитель автомобиля Audi A4 двигался по проспекту Героев Харькова в направлении бульвара Богдана Хмельницкого. При этом мужчина существенно превысил допустимую скорость и сбил двух пешеходов, которые, вероятно, бежали через дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм 18-летний парень погиб на месте. 17-летнюю девушку с травмами госпитализировали в больницу.

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