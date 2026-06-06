ДТП на Харківщині: правоохоронці перевіряють керівництво ліцею

Автобус, який потрапив у ДТП. Фото: Харківська обласна прокуратура

Після аварії з автобусом на Харківщині, 5 червня, у якому їхали школярі та вчителі, прокуратура виявила низку порушень в організації поїздки. Через це правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження щодо можливого неналежного виконання обов'язків посадовцями навчального закладу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Порушення з боку ліцею

За даними прокуратури, під час перевірки обставин поїздки прокурори дійшли висновку, що екскурсію організували з порушенням вимог законодавства щодо перевезення організованих груп дітей.

Зокрема, правоохоронці встановили, що керівництво навчального закладу неналежно оформило поїздку. Також не було отримано необхідних погоджень або повідомлень уповноважених органів про перевезення групи дітей.

Крім того, до перевезення залучили приватного перевізника без укладення офіційного договору. За даними прокуратури, належної перевірки документів водія, перевізника та самого транспортного засобу також не проводили.

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Слідчі звернули увагу й на відсутність обов'язкових документів для таких поїздок. Йдеться про затверджений маршрут руху, графік екскурсії, списки учасників, визначення відповідальних осіб та проведення необхідних інструктажів.

У прокуратурі вважають, що такі дії можуть свідчити про неналежне виконання службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

ДТП з дітьми на Харківщині

Нагадаємо, аварія сталася вранці 5 червня на трасі Мерефа — Златопіль — Лозова. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen LT не впорався з керуванням, після чого транспортний засіб з'їхав на узбіччя та перекинувся в кювет.

У салоні перебували 14 дітей — це учні п'ятого та дев'ятого класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії. Унаслідок ДТП травми отримали троє дітей та двоє дорослих. Усіх постраждалих госпіталізували до медичних закладів.

Наразі триває й розслідування самої аварії за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

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