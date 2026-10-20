Специалист ремонтирует сеть. Фото иллюстративное: Харьковский городской филиал "Газмережи2

В Харькове временно приостановят газоснабжение в домах Холодногорского и Основянского районов. Ограничения связаны с плановыми работами на газовых сетях, которые будут проводиться 21 и 23 октября. Жителям этих районов следует заранее подготовиться к временным неудобствам и перекрыть краны перед газовыми приборами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской филиал "Газмережи".

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Где отключат газ

В Холодногорском районе газоснабжение временно приостановят 21 октября 2026 года. Без газа останутся дома по следующим адресам:

улица Большая Панасовская, 67 и 67/2;

улица Кандаурова, 32.

В Основянском районе работы запланированы на 23 октября. Газ временно отключат по адресам на улице Лелюковской:

дома № 9, 10, 11, 11-А, 12, 13, 13-А, 14, 16 и 20.

Когда возобновят газоснабжение

Перед началом работ жильцам необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами. Это необходимо для безопасности во время временного прекращения подачи газа. Газоснабжение возобновят после завершения работ. Для подключения домов специалистам также необходимо получить доступ ко всем квартирам, чтобы проверить внутридомовые газовые сети. Поэтому жильцам указанных адресов следует обеспечить доступ к своим квартирам для проведения необходимых проверок.

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Стоимость газа

В октябре для клиентов группы компаний "Нафтогаз Украины" стоимость газа не изменяется и составляет 7,96 грн/м³ с НДС. Тарифный план "Фиксированный" действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Соответственно, 10 м³ газа будут стоить 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Плата за доставку не входит в эту сумму и взимается отдельно. Для бытовых потребителей Харькова тариф на распределение составляет 0,43 грн/м³ в месяц без НДС (0,516 грн/м³ с НДС).

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.