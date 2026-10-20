Фахівець ремонтує мережу. Фото ілюстративне: Харківська міська філія "Газмережі"

У Харкові тимчасово припинять газопостачання в будинках Холодногірського та Основ’янського районів. Обмеження пов’язані з плановими роботами на газових мережах, які проведуть 21 та 23 жовтня. Мешканцям цих районів варто заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей і перекрити крани перед газовими приладами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

Реклама

Де вимкнуть газ

У Холодногірському районі газопостачання тимчасово припинять 21 жовтня 2026 року. Без газу залишаться будинки за такими адресами:

вулиця Велика Панасівська, 67 та 67/2;

вулиця Кандаурова, 32.

В Основ’янському районі роботи заплановані на 23 жовтня. Газ тимчасово вимкнуть за адресами на вулиці Лелюківській:

будинки № 9, 10, 11, 11-А, 12, 13, 13-А, 14, 16 та 20.

Коли відновлять газопостачання

Перед початком робіт мешканцям потрібно перекрити крани перед газовими приладами. Це необхідно для безпеки під час тимчасового припинення подачі газу. Газопостачання відновлять після завершення робіт. Для підключення будинків фахівцям також потрібно отримати доступ до всіх помешкань, щоб перевірити внутрішньобудинкові газові мережі. Тому мешканцям зазначених адрес варто забезпечити доступ до своїх помешкань для проведення необхідних перевірок.

Читайте також:

Вартість газу

У жовтні, для клієнтів групи компаній "Нафтогаз України" вартість газу не змінюється й становить 7,96 грн/м³ з ПДВ. Тарифний план "Фіксований" діє з 1 травня 2026 року по 30 квітня 2027 року включно. Відповідно, 10 м³ газу коштуватимуть 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Плата за доставку не входить у цю суму і стягується окремо. Для побутових споживачів Харкова тариф на розподіл становить 0,43 грн/м³ на місяць без ПДВ (0,516 грн/м³ з ПДВ).

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові можуть скоротити тривалість комендантської години, щоб підтримати роботу місцевого бізнесу та продовжити графік руху громадського транспорту. Відповідне питання найближчим часом має розглянути Рада оборони області, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині продовжують удосконалювати систему диференційованих повітряних тривог. Сигнали вже можуть стосуватися окремих районів і навіть конкретних об’єктів. Зокрема, нову систему запровадили для автозаправних станцій.