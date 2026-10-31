Последствия ночной атаки на Харьков. Фото: Харьковский городской совет

В Харькове в результате ударов российских войск повреждены 39 жилых домов в двух районах города. Наибольшие разрушения зафиксированы в Основянском районе, который оккупанты атаковали ночью 31 октября. В Новобаварском районе коммунальщики до сих пор устраняют последствия предыдущего обстрела. В домах выбиты окна и повреждены крыши.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Реклама

Последствия удара по Основянскому району

По информации Харьковского городского совета, в результате ночной атаки россиян 31 октября в Основянском районе повреждены шесть многоквартирных и 18 частных домов. Коммунальщики уже начали закрывать выбитые окна, ремонтировать крыши и убирать обломки и стекло. Также они вывозят мусор и проверяют электросети.

Работники восстанавливают крышу дома, поврежденного в результате ударов РФ по Харькову. Фото: Харьковский городской совет.

Сотрудники районной администрации и КП "Жилкомсервис" обследуют поврежденные здания и помогают жителям решать насущные проблемы. На месте работают представители общественной организации "Пролиска", Общества Красного Креста и психолог. Для жителей пострадавшего района также развернули пункт питания.

В Харькове коммунальщики готовят материалы для восстановления частного дома, возле которого остались обломки после обстрела. Фото: Харьковский городской совет

Разрушения в Новобаварском районе

В Новобаварском районе Харькова продолжаются работы после атаки россиян 30 октября. В результате обстрела повреждены десять многоквартирных домов и пять частных домовладений. В зданиях выбито около 50 окон. Коммунальщики закрывают поврежденные оконные проемы и убирают прилегающие территории. Работы по устранению последствий обстрела продолжаются.

Читайте также:

Коммунальные службы с помощью автовышки проводят восстановительные работы на фасаде жилого дома после обстрела. Фото: Харьковский городской совет

Что известно об атаках на Харьков

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 31 октября россияне атаковали Основянский район Харькова беспилотниками. Один из реактивных дронов попал в частный дом. В результате ударов пострадали пять человек, повреждены около десяти частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль. Загорелись крыша дома и приусадебные постройки, площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 30 октября россияне нанесли удар реактивным дроном по торговому центру в Киевском районе Харькова. В здании вспыхнул пожар. В результате удара пострадали три человека. Медики оказали им необходимую помощь.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что россияне атаковали Основянский район Харькова реактивным беспилотником. На месте попадания возник пожар. На момент первого сообщения информации о пострадавших не было. Накануне вечером оккупанты также нанесли ракетный удар по Слободскому району, где загорелось производственное здание и были повреждены два грузовика.