Наслідки нічної атаки на Харків. Фото: Харківська міська рада

У Харкові після ударів росіян пошкоджено 39 житлових будинків у двох районах міста. Найбільше руйнувань зафіксували в Основ'янському районі, який окупанти атакували вночі 31 жовтня. У Новобаварському районі комунальники досі усувають наслідки попереднього обстрілу. У будинках вибиті вікна та пошкоджені покрівлі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Наслідки удару по Основ'янському районі

За інформацією Харківської міської ради, внаслідок нічної атаки росіян 31 жовтня в Основ'янському районі пошкоджено шість багатоквартирних і 18 приватних будинків. Комунальники вже почали закривати вибиті вікна, ремонтувати покрівлі та прибирати уламки й скло. Також вони вивозять сміття та перевіряють електромережі.

Працівники відновлюють покрівлю будинку, пошкодженого внаслідок ударів РФ по Харкову. Фото: Харківська міська рада.

Працівники районної адміністрації та КП "Житлокомсервіс" обстежують пошкоджені будівлі й допомагають мешканцям вирішувати нагальні проблеми. На місці працюють представники громадської організації "Проліска", Товариства Червоного Хреста та психолог. Для жителів постраждалого району також розгорнули пункт харчування.

У Харкові комунальники готують матеріали для відновлення приватного будинку, біля якого залишилися уламки після обстрілу. Фото: Харківська міська рада

Руйнування в Новобаварському районі

У Новобаварському районі Харкова тривають роботи після атаки росіян 30 жовтня. Через обстріл пошкоджено десять багатоквартирних будинків і п'ять приватних домоволодінь. У будівлях вибито близько 50 вікон. Комунальники закривають пошкоджені віконні отвори та прибирають прилеглі території. Роботи з усунення наслідків обстрілу тривають.

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Що відомо про атаки на Харків

Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 31 жовтня росіяни атакували Основ'янський район Харкова безпілотниками. Один із реактивних "Шахедів" влучив у приватний будинок. Унаслідок ударів постраждали п'ятеро людей, пошкоджено близько десяти приватних будинків, господарські споруди та автомобіль. Загорілися дах будинку й надвірні споруди, площа пожежі становила 300 квадратних метрів.

Також Новини.LIVE розповідали, що вранці 30 жовтня росіяни вдарили реактивним дроном по торговельному центру в Київському районі Харкова. У будівлі спалахнула пожежа. Внаслідок удару постраждали троє людей. Медики надавали їм необхідну допомогу.

Крім того, Новини.LIVE писали, що росіяни атакували Основ'янський район Харкова реактивним безпілотником. На місці влучання виникла пожежа. На момент першого повідомлення інформації про постраждалих не було. Напередодні ввечері окупанти також завдали ракетного удару по Слобідському району, де загорілася виробнича будівля та були пошкоджені дві вантажівки.