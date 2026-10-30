Специалисты проводят ремонт сетей. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

В Харькове запланировано отключение электроэнергии одновременно в части двух районов города. В субботу, 31 октября, из-за ремонтных работбез света останутся жители Новобаварского и Холодногорского районов. Ограничения продлятся с утра до вечера, а накануне в области также будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

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Где отключат свет в Харькове

В субботу, 31 октября, с 09:00 до 17:00 электроэнергию отключат на ряде улиц Новобаварского и Холодногорского районов. Причина — проведение ремонтных работ.



Без света временно останутся потребители по следующим адресам:

ул. Академика Грищенко,

ул. Археологов,

ул. Баварская,

пер. Баварский,

пер. Добропольский,

Бахчисарайский въезд,

въезд Блакитного,

ул. Блакитного,

пер. Бондаревский,

пер. Бондаренко,

1-й и 2-й въезды Бородовские,

ул. Бульварная,

Бучанский въезд,

ул. Валерия Романовского,

ул. Виконкомовская,

Выконкомовский въезд и переулок,

переулок Вильховский,

Волновахский въезд,

ул. Герцена,

ул. Голубовская,

Голубовский въезд и переулок,

ул. Гориховская,

ул. Гостомельская,

ул. Григоровская,

четная сторона ул. Дудинской,

ул. Евгения Решетникова,

ул. Ивана Кобзы,

ул. Ильи Коваля,

переулок Инкерманский,

ул. Ирпенская,

переулок Канатный,

Карачевское шоссе,

Карачевский проезд,

ул. Марии Кисляк,

ул. Кимерийская,

ул. Коксовая,

пер. Коксовый,

ул. Конотопская,

пер. Коробейницкий,

пер. Короткий,

ул. Криворожская,

пер. Криворожский,

ул. Кропивницкого,

ул. Кураховская,

ул. Липовый Гай,

ул. Лысенко,

ул. Лирическая,

просп. Любови Малой,

пер. Николая Алексина,

пер. Миндалевый,

ул. Михаила Петренко,

ул. Минеральная,

1-й и 2-й переулки Минеральные,

ул. Некрасова,

просп. Ново-Баварский,

ул. Новожановская,

Новожановский въезд и переулок,

пер. Новорубановский,

пер. Осенний,

2-й пер. Победы,

Подборовка,

ул. Плановая,

пер. Покотиловский,

ул. Пушкаровская,

ул. Радиотехническая,

1-й и 2-й переулки Радиотехнические,

ул. Раднянская,

Раднянский въезд,

ул. Райгородская,

1-й проезд Райгородский,

2-й въезд и проезд Райгородские, 2-й и 3-й переулки Райгородские,

3-й и 4-й проезды Райгородские,

Райгородский проезд и переулок,

ул. Сарматская,

ул. Свистуновская,

ул. Скифская,

пер. Судакский,

ул. Восточная, Восточный въезд,

ул. Таврийская,

ул. Тираспольская,

1-й, 2-й, 3-й и 4-й въезды Тираспольские,

пер. Тираспольский,

ул. Удянская,

Удянский проезд,

переулок Химический,

ул. Цепковская,

ул. Цитовская,

ул. Чехова,

ул. Щедринская,

ул. Юдина,

ул. Ясные Зори и пер. Ясные Зори.

Графики отключений на 30 октября

В пятницу, 30 октября, в Харьковской области будут действовать обновленные графики почасовых отключений. Время ограничений зависит от очереди потребителей:

1.1: 10:00–13:30 и 17:00–20:00.

1.2: 10:00–13:30 и 17:00–24:00.

2.1 и 2.2: 10:00–13:30 и 21:00–24:00.

3.1 и 3.2: 10:00–17:00.

4.1 и 4.2: 13:30–17:00.

5.1 и 5.2: 06:00–10:00 и 13:30–20:30.

6.1: 09:00–10:00 и 17:00–20:30.

6.2: 06:00–10:00 и 17:00–20:30.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Жителям рекомендуется проверять актуальные графики и сообщения на официальных ресурсах Харьковоблэнерго.

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Тариф на электроэнергию

Отметим, что базовый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в Харькове составляет 4,32 грн за киловатт-час. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут существенно экономить, платя ночью всего 2,16 грн. Для квартир с официальным электроотоплением на период холодного времени года предусмотрена льготная цена 2,64 грн за кВт·ч.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжается подготовка к отопительному сезону. В регионе пока не называют точной даты подачи тепла в дома. Решение будет приниматься с учетом погоды и ситуации с безопасностью. В то же время в некоторых общинах планируют использовать отдельные котельные, чтобы обеспечить жителей теплом без подключения к основным мощностям.

Также Новини.LIVE писали, что городские власти перераспределяют работников между коммунальными предприятиями, чтобы обеспечить работу тех, кто готовит Харьков к отопительному сезону. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации с аварийными бригадами, настроениях горожан накануне холодов и планах распространить опыт городского ситуационного центра на другие общины.