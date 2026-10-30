Два района Харькова завтра останутся без света: адреса улиц
В Харькове запланировано отключение электроэнергии одновременно в части двух районов города. В субботу, 31 октября, из-за ремонтных работбез света останутся жители Новобаварского и Холодногорского районов. Ограничения продлятся с утра до вечера, а накануне в области также будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.
Где отключат свет в Харькове
В субботу, 31 октября, с 09:00 до 17:00 электроэнергию отключат на ряде улиц Новобаварского и Холодногорского районов. Причина — проведение ремонтных работ.
Без света временно останутся потребители по следующим адресам:
- ул. Академика Грищенко,
- ул. Археологов,
- ул. Баварская,
- пер. Баварский,
- пер. Добропольский,
- Бахчисарайский въезд,
- въезд Блакитного,
- ул. Блакитного,
- пер. Бондаревский,
- пер. Бондаренко,
- 1-й и 2-й въезды Бородовские,
- ул. Бульварная,
- Бучанский въезд,
- ул. Валерия Романовского,
- ул. Виконкомовская,
- Выконкомовский въезд и переулок,
- переулок Вильховский,
- Волновахский въезд,
- ул. Герцена,
- ул. Голубовская,
- Голубовский въезд и переулок,
- ул. Гориховская,
- ул. Гостомельская,
- ул. Григоровская,
- четная сторона ул. Дудинской,
- ул. Евгения Решетникова,
- ул. Ивана Кобзы,
- ул. Ильи Коваля,
- переулок Инкерманский,
- ул. Ирпенская,
- переулок Канатный,
- Карачевское шоссе,
- Карачевский проезд,
- ул. Марии Кисляк,
- ул. Кимерийская,
- ул. Коксовая,
- пер. Коксовый,
- ул. Конотопская,
- пер. Коробейницкий,
- пер. Короткий,
- ул. Криворожская,
- пер. Криворожский,
- ул. Кропивницкого,
- ул. Кураховская,
- ул. Липовый Гай,
- ул. Лысенко,
- ул. Лирическая,
- просп. Любови Малой,
- пер. Николая Алексина,
- пер. Миндалевый,
- ул. Михаила Петренко,
- ул. Минеральная,
- 1-й и 2-й переулки Минеральные,
- ул. Некрасова,
- просп. Ново-Баварский,
- ул. Новожановская,
- Новожановский въезд и переулок,
- пер. Новорубановский,
- пер. Осенний,
- 2-й пер. Победы,
- Подборовка,
- ул. Плановая,
- пер. Покотиловский,
- ул. Пушкаровская,
- ул. Радиотехническая,
- 1-й и 2-й переулки Радиотехнические,
- ул. Раднянская,
- Раднянский въезд,
- ул. Райгородская,
- 1-й проезд Райгородский,
- 2-й въезд и проезд Райгородские, 2-й и 3-й переулки Райгородские,
- 3-й и 4-й проезды Райгородские,
- Райгородский проезд и переулок,
- ул. Сарматская,
- ул. Свистуновская,
- ул. Скифская,
- пер. Судакский,
- ул. Восточная, Восточный въезд,
- ул. Таврийская,
- ул. Тираспольская,
- 1-й, 2-й, 3-й и 4-й въезды Тираспольские,
- пер. Тираспольский,
- ул. Удянская,
- Удянский проезд,
- переулок Химический,
- ул. Цепковская,
- ул. Цитовская,
- ул. Чехова,
- ул. Щедринская,
- ул. Юдина,
- ул. Ясные Зори и пер. Ясные Зори.
Графики отключений на 30 октября
В пятницу, 30 октября, в Харьковской области будут действовать обновленные графики почасовых отключений. Время ограничений зависит от очереди потребителей:
- 1.1: 10:00–13:30 и 17:00–20:00.
- 1.2: 10:00–13:30 и 17:00–24:00.
- 2.1 и 2.2: 10:00–13:30 и 21:00–24:00.
- 3.1 и 3.2: 10:00–17:00.
- 4.1 и 4.2: 13:30–17:00.
- 5.1 и 5.2: 06:00–10:00 и 13:30–20:30.
- 6.1: 09:00–10:00 и 17:00–20:30.
- 6.2: 06:00–10:00 и 17:00–20:30.
Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Жителям рекомендуется проверять актуальные графики и сообщения на официальных ресурсах Харьковоблэнерго.
Тариф на электроэнергию
Отметим, что базовый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в Харькове составляет 4,32 грн за киловатт-час. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут существенно экономить, платя ночью всего 2,16 грн. Для квартир с официальным электроотоплением на период холодного времени года предусмотрена льготная цена 2,64 грн за кВт·ч.
Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжается подготовка к отопительному сезону. В регионе пока не называют точной даты подачи тепла в дома. Решение будет приниматься с учетом погоды и ситуации с безопасностью. В то же время в некоторых общинах планируют использовать отдельные котельные, чтобы обеспечить жителей теплом без подключения к основным мощностям.
Также Новини.LIVE писали, что городские власти перераспределяют работников между коммунальными предприятиями, чтобы обеспечить работу тех, кто готовит Харьков к отопительному сезону. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации с аварийными бригадами, настроениях горожан накануне холодов и планах распространить опыт городского ситуационного центра на другие общины.