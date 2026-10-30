Фахівці ремонтують мережі. Фото ілюстративне: Харківобленерго

У Харкові запланували відключення електроенергії одразу в частині двох районів міста. У суботу, 31 жовтня, через ремонтні роботи без світла залишаться мешканці Новобаварського та Холодногірського районів. Обмеження триватимуть із ранку до вечора, а напередодні в області також діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

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Де вимкнуть світло в Харкові

У суботу, 31 жовтня, з 09:00 до 17:00 електроенергію вимкнуть на низці вулиць Новобаварського та Холодногірського районів. Причина — проведення ремонтних робіт.



Без світла тимчасово залишаться споживачі за такими адресами:

вул. Академіка Грищенка,

вул. Археологів,

вул. Баварська,

пров. Баварський,

пров. Добропільський,

Бахчисарайський в'їзд,

в'їзд Блакитного,

вул. Блакитного,

пров. Бондарівський,

пров. Бондаренка,

1-й і 2-й в'їзди Бородівські,

вул. Бульварна,

Бучанський в'їзд,

вул. Валерія Романовського,

вул. Виконкомівська,

Виконкомівський в'їзд і провулок,

пров. Вільхівський,

Волноваський в'їзд,

вул. Герцена,

вул. Голубівська,

Голубівський в'їзд і провулок,

вул. Горіхівська,

вул. Гостомельська,

вул. Григорівська,

парна сторона вул. Дудинської,

вул. Євгена Решетникова,

вул. Івана Кобзи,

вул. Іллі Коваля,

пров. Інкерманський,

вул. Ірпінська,

пров. Канатний,

Карачівське шосе,

Карачівський проїзд,

вул. Марії Кисляк,

вул. Кімерійська,

вул. Коксова,

пров. Коксовий,

вул. Конотопська,

пров. Коробейницький,

пров. Короткий,

вул. Криворізька,

пров. Криворізький,

вул. Кропивницького,

вул. Курахівська,

вул. Липовий Гай,

вул. Лисенка,

вул. Лірична,

просп. Любові Малої,

пров. Миколи Алексіна,

пров. Мигдалевий,

вул. Михайла Петренка,

вул. Мінеральна,

1-й і 2-й провулки Мінеральні,

вул. Некрасова,

просп. Ново-Баварський,

вул. Новожанівська,

Новожанівський в'їзд і провулок,

пров. Новорубанівський,

пров. Осінній,

2-й пров. Перемоги,

Підборівка,

вул. Планова,

пров. Покотилівський,

вул. Пушкарівська,

вул. Радіотехнічна,

1-й і 2-й провулки Радіотехнічні,

вул. Раднянська,

Раднянський в'їзд,

вул. Райгородська,

1-й проїзд Райгородський,

2-й в'їзд і проїзд Райгородські, 2-й і 3-й провулки Райгородські,

3-й і 4-й проїзди Райгородські,

Райгородський проїзд і провулок,

вул. Сарматська,

вул. Свистунівська,

вул. Скіфська,

пров. Судакський,

вул. Східна, Східний в'їзд,

вул. Таврійська,

вул. Тираспольська,

1-й, 2-й, 3-й і 4-й в'їзди Тираспольські,

пров. Тираспольський,

вул. Удянська,

Удянський проїзд,

пров. Хімічний,

вул. Цепківська,

вул. Цитівська,

вул. Чехова,

вул. Щедринська,

вул. Юдіна,

вул. Ясні Зорі та пров. Ясні Зорі.

Графіки відключень на 30 жовтня

У п'ятницю, 30 жовтня, у Харківській області діятимуть оновлені графіки погодинних відключень. Час обмежень залежить від черги споживачів:

1.1: 10:00–13:30 та 17:00–20:00.

1.2: 10:00–13:30 та 17:00–24:00.

2.1 і 2.2: 10:00–13:30 та 21:00–24:00.

3.1 і 3.2: 10:00–17:00.

4.1 і 4.2: 13:30–17:00.

5.1 і 5.2: 06:00–10:00 та 13:30–20:30.

6.1: 09:00–10:00 та 17:00–20:30.

6.2: 06:00–10:00 та 17:00–20:30.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Мешканцям радять перевіряти актуальні графіки та повідомлення на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

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Тариф на світло

Зазначимо, базовий тариф на світло для побутових споживачів у Харкові становить 4,32 грн за кіловат-годину. Водночас власники двозонних лічильників можуть суттєво заощаджувати, сплачуючи вночі лише 2,16 грн. Для помешкань з офіційним електроопаленням на період холодної пору року передбачена пільгова ціна 2,64 грн за кВт·год.

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