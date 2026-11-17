Последствия обстрела жилого района, разрушенные здания. Фото: facebook/agrsvit

Сегодня, 17 ноября, россияне атаковали населенные пункты Харьковской области с помощью беспилотников. В Купянском районе погибли мужчина и женщина, а в Лозовском и Чугуевском районах пострадали еще две женщины. Оккупанты разрушили жилые дома, повредили дорогу и вызвали пожар в торговом киоске. Обе пострадавшие были доставлены в больницы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Осколки боеприпаса на повреждённом участке дороги. Фото: Харьковская областная прокуратура

Двое погибших в Купянском районе

По данным следствия, около 02:00 россияне атаковали село Червона Хвиля Купянского района беспилотником, предположительно типа "Герань-2". В результате попадания погибли 58-летний мужчина и 56-летняя женщина. Оккупанты разрушили два домовладения. Еще примерно шесть получили повреждения.

Раненые женщины в Харьковской области

Около 08:05 россияне нанесли удар по селу Лукашевка Близнюковской общины Лозовского района. По предварительной информации, они применили беспилотник типа "Молния", которым попали в открытый участок местности. В результате атаки пострадала 59-летняя женщина. Она получила ушибы мягких тканей лица и живота, а также рваную рану правого бедра. Медики доставили её в больницу. Оккупанты повредили и асфальтовое покрытие дороги.

Последствия обстрела жилого сектора, разрушенные здания. Фото: facebook/agrsvit

Еще один удар россияне нанесли около 11:25 по городу Слобожанское Чугуевского района. По предварительным данным, оккупанты применили реактивный беспилотник типа "Герань-4" и поразили им продовольственный киоск, который в тот момент был закрыт. После попадания вспыхнул пожар. Ожоги получила 62-летняя женщина, которую доставили в больницу. По всем трем фактам прокуроры начали досудебные расследования по статье 438 Уголовного кодекса Украины о военных преступлениях.

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Атаки на Харьковскую область: последствия

Новини.LIVE сообщали, что за последние сутки россияне атаковали Харьков и еще 17 населенных пунктов области ракетами и беспилотниками. В результате ударов пострадали 17 человек. В Харькове россияне повредили многоквартирный и частный дома, два предприятия, зоомагазин и 13 автомобилей. Ранения получили две женщины в возрасте 43 и 47 лет и 50-летний мужчина. Спасатели работали на местах пожаров в Холодногорском, Индустриальном и Новобаварском районах города. По данным ОВА, в течение суток россияне применили семь ракет, один боеприпас из реактивной системы залпового огня, один беспилотник «Молния», шесть FPV-дронов и еще 61 беспилотник, тип которых устанавливается.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области продолжают укреплять кольцевую оборону областного центра и других городов, а военные предлагают перекрыть новые направления по примеру Харьковского шоссе. На обустройство защитных позиций уже выделено 10 миллионов гривен. Кроме того, в Харькове усиливают защиту от российских FPV-дронов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области готовятся к возможным длительным отключениям электроэнергии и активизируют работу пунктов обогрева. К концу года в области планируется иметь около сотни мобильных комплексов, а больницы, школы и детские сады обеспечивают альтернативными источниками питания.