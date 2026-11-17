Наслідки обстрілу житлового сектору, зруйновані будівлі. Фото: facebook/agrsvit

Росіяни 17 листопада атакували населені пункти Харківщини безпілотниками. У Куп’янському районі загинули чоловік і жінка, а в Лозівському та Чугуївському районах постраждали ще дві жінки. Окупанти зруйнували житлові будинки, пошкодили дорогу та спричинили пожежу в торговельному кіоску. Обох постраждалих доправили до лікарень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Фрагменти боєприпасу на пошкодженій ділянці дороги. Фото: Харківська обласна прокуратура

Двоє загиблих на Куп’янщині

За даними слідства, близько 02:00 росіяни атакували село Червона Хвиля Куп’янського району безпілотником, попередньо типу "Герань-2". Внаслідок влучання загинули 58-річний чоловік і 56-річна жінка. Окупанти зруйнували два домоволодіння. Ще приблизно шість зазнали пошкоджень.

Поранені жінки на Харківщині

Близько 08:05 росіяни завдали удару по селу Лукашівка Близнюківської громади Лозівського району. За попередньою інформацією, вони застосували безпілотник типу "Молнія", яким влучили у відкриту ділянку місцевості. Внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка. Вона дістала забої м’яких тканин обличчя та живота, а також рвану рану правого стегна. Медики доправили її до лікарні. Окупанти пошкодили й асфальтове покриття дороги.

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Наслідки обстрілу житлового сектору, зруйновані будівлі. Фото: facebook/agrsvit

Ще один удар росіяни завдали близько 11:25 по місту Слобожанське Чугуївського району. За попередніми даними, окупанти застосували реактивний безпілотник типу "Герань-4" та влучили ним у продовольчий кіоск, який на той момент був зачинений. Після влучання спалахнула пожежа. Опіки отримала 62-річна жінка, яку доправили до лікарні. За всіма трьома фактами прокурори розпочали досудові розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України про воєнні злочини.

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Атаки на Харківщину: наслідки

Новини.LIVE писали, що протягом минулої доби росіяни атакували Харків та ще 17 населених пунктів області ракетами й безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали 17 людей. У Харкові росіяни пошкодили багатоквартирний і приватний будинки, два підприємства, зоомагазин та 13 автомобілів. Поранення отримали дві жінки віком 43 і 47 років та 50-річний чоловік. Рятувальники працювали на місцях пожеж у Холодногірському, Індустріальному та Новобаварському районах міста. За даними ОВА, протягом доби росіяни застосували сім ракет, один боєприпас із реактивної системи залпового вогню, один безпілотник "Молнія", шість FPV-дронів і ще 61 безпілотник, тип яких встановлюють.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині продовжують зміцнювати кругову оборону обласного центру та інших міст, а військові пропонують перекрити нові напрямки за прикладом Харківського шосе. На облаштування захисних позицій уже спрямували 10 мільйонів гривень. Крім того, у Харкові посилюють захист від російських FPV-дронів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що на Харківщині готуються до можливих тривалих відключень електроенергії та посилюють роботу пунктів обігріву. До кінця року в області планують мати близько сотні мобільних комплексів, а лікарні, школи й дитсадки забезпечують альтернативними джерелами живлення.