Единство городов в условиях войны: Терехов подвел итоги визита в Полтаву

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Мэр Харькова Игорь Терехов подвел итоги своего визита в Полтаву в субботу, 18 июля. Он отметил, что возвращается с ощущением, будто побывал не просто в соседнем городе, а у хороших друзей. По его словам, почти на каждой встрече звучали теплые слова о Харькове.

Об этом Игорь Терехов сообщил в соцсетях, передает «Новости.LIVE».

Визит Терехова в Полтаву 18 июля

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