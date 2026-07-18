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Главная Харьков Я остался в Харькове: Терехов прокомментировал слухи о работе в правительстве

Я остался в Харькове: Терехов прокомментировал слухи о работе в правительстве

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 15:59
Терехов заявил, что останется мэром Харькова и не переходит в правительство
Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Facebook

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что продолжит работать на своей должности и не планирует входить в состав нового правительства. В то же время он готов делиться с членами правительства своим опытом управления прифронтовым городом.

Об этом Терехов сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

Терехов останется работать в Харькове

Глава Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин отметил, что его приоритетом остается работа в городе.

"Я остался в Харькове", — заявил Терехов, комментируя возможную работу в новом правительстве.

В то же время мэр Харькова подчеркнул, что готов делиться своим опытом управления городом, находящимся в условиях полномасштабной войны, с представителями нового Кабинета министров.

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По его словам, если у новых министров возникнут вопросы относительно работы прифронтовых общин, он готов помочь.

Харьков сотрудничает с правительством

Терехов также отметил, что городские власти Харькова поддерживают постоянный контакт с представителями правительства и наладили взаимодействие с государственными органами.

По его словам, такое сотрудничество важно для решения вопросов, стоящих перед прифронтовыми городами и общинами.

Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на информацию о возможном назначении его премьер-министром Украины. Он пожелал успехов новому главе правительства и заверил, что готов сотрудничать и поддерживать работу Кабинета министров.

Новини.LIVE писали, что председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Украины Игорь Терехов представил предложения по формированию государственного бюджета. Среди главных приоритетов он назвал увеличение финансовой поддержки прифронтовых территорий и меры по повышению уровня доходов украинцев.

Кабинет министров Харьков Игорь Терехов
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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