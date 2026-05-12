Экс-полицейский из Харьковской области получил 15 лет тюрьмы

Бывший полицейский из Купянского района во время оккупации поселка Шевченково перешел на сторону россиян. Мужчина помогал оккупантам, передавал им информацию об украинских силовиках и издевался над местными жителями. Ему объявили приговор.

Детали дела

Прокуроры доказали, что во время захвата Шевченково на Харьковщине действующий инспектор сектора реагирования патрульной полиции добровольно перешел на сторону оккупационных властей РФ. После этого он начал работать в созданной россиянами псевдополиции. Вместе с оккупантами патрулировал населенный пункт, дежурил в захваченном отделении и оформлял документы по законам страны-агрессора.

По материалам дела, мужчина также проводил так называемые "профилактические беседы" с местными жителями. Одного из задержанных он бил резиновой палкой и почти две недели незаконно держал в камере.

Сливал данные

Следствие установило, что ради должности в оккупационной структуре экс-полицейский передал врагу данные о сотрудниках СБУ и украинских военных. Позже он получил служебное удостоверение и представлялся людям работником "российской полиции".

Кроме этого, мужчина убеждал коллег переходить на сторону России и уверял, что оккупанты якобы останутся в регионе навсегда. Впоследствии его перевели на другую должность в оккупационном "участке", где он ежемесячно получал около 45 тысяч рублей зарплаты.

Побег и приговор

После освобождения территории ВСУ предатель сбежал в Россию. Его уволили из Национальной полиции Украины. Суд признал экс-правоохранителя виновным в государственной измене в условиях военного положения. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом работать в правоохранительных органах и государственных структурах в течение трех лет. Также его лишили звания старшего лейтенанта полиции.

Поскольку осужденный скрывается на территории РФ, срок наказания начнут считать с момента его задержания. Сейчас он находится в розыске.

Подобные дела

Похожий приговор ранее получил еще один бывший правоохранитель из Харьковской области. Экс-полицейского из Изюма приговорили к 12 годам заключения за работу в оккупационной "народной милиции" во время захвата города российскими войсками.

По данным прокуратуры, мужчина занимал должности в незаконном "УВД ВГА Харьковской области", принимал заявления от местных жителей, работал в составе псевдоследственной группы и впоследствии стал "старшим оперуполномоченным" в оккупационной структуре. После деоккупации Изюма его задержали украинские правоохранители. Суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности и назначил 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове суд вынес приговор местной жительнице, которая в Telegram систематически распространяла пророссийские сообщения, оправдывала агрессию РФ и отрицала российские удары по украинским городам. Женщина оставляла комментарии в открытых чатах в течение 2024 и 2025 годов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области суд признал виновным гражданина РФ в жестоком обращении с гражданскими во время оккупации в 2022 году. Речь идет о незаконных задержаниях людей и насилии во время допросов. Пострадавших били, пытали электрическим током и угрожали расстрелом.