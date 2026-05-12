Експоліцейський із Харківщини отримав 15 років в'язниці

Чоловік в кайданках.

Колишній поліцейський з Куп’янського району під час окупації селища Шевченкове перейшов на бік росіян. Чоловік допомагав окупантам, передавав їм інформацію про українських силовиків та знущався з місцевих жителів. Йому оголосили вирок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі справи

Прокурори довели, що під час захоплення Шевченкового на Харківщині чинний інспектор сектору реагування патрульної поліції добровільно перейшов на бік окупаційної влади РФ. Після цього він почав працювати у створеній росіянами псевдополіції. Разом із окупантами патрулював населений пункт, чергував у захопленому відділку та оформлював документи за законами країни-агресора.

За матеріалами справи, чоловік також проводив так звані "профілактичні бесіди" з місцевими жителями. Одного із затриманих він бив гумовою палицею та майже два тижні незаконно тримав у камері.

Зливав дані

Слідство встановило, що заради посади в окупаційній структурі експоліцейський передав ворогу дані про співробітників СБУ та українських військових. Пізніше він отримав службове посвідчення та представлявся людям працівником "російської поліції".

Крім цього, чоловік переконував колег переходити на бік Росії та запевняв, що окупанти нібито залишаться в регіоні назавжди. Згодом його перевели на іншу посаду в окупаційному "відділку", де він щомісяця отримував близько 45 тисяч рублів зарплати.

Втеча та вирок

Після звільнення території ЗСУ зрадник утік до росії. Його звільнили з Національної поліції України. Суд визнав експравоохоронця винним у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною працювати в правоохоронних органах і державних структурах протягом трьох років. Також його позбавили звання старшого лейтенанта поліції.

Оскільки засуджений переховується на території РФ, строк покарання почнуть рахувати з моменту його затримання. Наразі він перебуває у розшуку.

Подібні справи

Схожий вирок раніше отримав ще один колишній правоохоронець з Харківщини. Експоліцейського з Ізюма засудили до 12 років ув’язнення за роботу в окупаційній "народній міліції" під час захоплення міста російськими військами.

За даними прокуратури, чоловік обіймав посади в незаконному "УВД ВГА Харьковской области", приймав заяви від місцевих жителів, працював у складі псевдослідчої групи та згодом став "старшим оперуповноваженим" в окупаційній структурі. Після деокупації Ізюма його затримали українські правоохоронці. Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності та призначив 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові суд виніс вирок місцевій мешканці, яка у Telegram систематично поширювала проросійські дописи, виправдовувала агресію РФ та заперечувала російські удари по українських містах. Жінка залишала коментарі у відкритих чатах упродовж 2024 та 2025 років.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині суд визнав винним громадянина РФ у жорстокому поводженні з цивільними під час окупації у 2022 році. Йдеться про незаконні затримання людей і насильство під час допитів. Потерпілих били, катували електричним струмом і погрожували розстрілом.