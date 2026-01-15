Эксперт призвал масштабировать опыт Терехова по энергетике

Мэр Харькова Игорь Терехов на месте обстрела. Фото: Харьковская ОГА

Опыт харьковского городского головы, главы Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ) Игоря Терехова по энергообеспечению города стоит отметить масштабировать на всю страну. Это важно для других мегаполисов.

Об этом сообщил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в Facebook.

Пост Куща. Фото: скриншот

Как масштабировать опыт Харькова по энергообеспечению

"Многие аналитики и эксперты обратили внимание: на фоне катастрофического состояния с энергообеспечением в таких городах как Киев, Днепр, Кривой Рог, ситуация в Харькове выглядит значительно лучше, хотя этот город максимально приближен к линии фронта. Конечно, здесь возникает вопрос: как мэру Харькова Игорю Терехову удалось справиться с такими системными вызовами? Ведь этот опыт и наработки Терехова стоит масштабировать на всю страну", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что высоко оценили готовность Харькова к энергетическим кризисам президент Владимир Зеленский и новый министр энергетики, бывший премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Шмыгаль как энергетик по специальности указал, что Киев подготовился значительно хуже. Кстати, по этому поводу президент анонсировал создание в Киеве отдельного штаба, который будет координировать восстановительные работы и стабильность поставок электроэнергии и тепла. И это — также по примеру Харькова. В этом городе созданный Тереховым штаб уже доказал свою эффективность", — отметил Кущ.

По его мнению, то, что на государственном уровне решили внедрять лучшие практики местного управления, в первую очередь по формированию на базе отдельных мегаполисов настоящих энергоостровов с децентрализованной, диверсифицированной коммунальной энергетикой (именно такой формат и появился в Харькове) — вселяет надежду.

"В чем же уникальность опыта Харькова? В созданной структуре и условиях, которые позволяют оперативно решать энергетические кризисные явления, возникающие в городе. То есть это оперативное преодоление перманентных чрезвычайных ситуаций в режиме 24/7. В Харькове четко расписаны алгоритмы действий, зон ответственности, тайминги решения поставленных задач, подготовлены люди, эффективно используются средства местного бюджета. Что касается энергетики — это построение отдельных энергоостровов, которые, с одной стороны, не зависят друг от друга, а с другой - составляют единую систему", — рассказал аналитик.

Он подчеркнул, что такой подход и является примером настоящей децентрализации и диверсификации коммунальной энергетики в режиме энергоострова.

"Возьмем такой пример. Во время войны в одной из Городских больниц Харькова открыли солнечную электростанцию. Она состоит из почти сотни солнечных панелей мощностью более 500 Вт. В этой больнице оказывают медицинскую помощь тысячам пациентов из Харькова и области. Если в Киеве недавно во время обстрелов некоторые больницы "повисли" на генераторах или вообще были обесточены, то в Харькове такие больницы имеют собственное электричество, хотя раньше и они во время обстрелов регулярно сталкивались с перебоями в электроснабжении. Именно поэтому опыт Харькова нужно масштабировать и на другие украинские мегаполисы", — резюмировал Алексей Кущ.

Напомним, что ранее мэр Харькова заявил о необходимости изменений в сфере энергетики Украины.

А до этого стало известно, что более 300 участников Ассоциации прифронтовых городов и громад Украины подписали совместное заявление о необходимости формирования государственной политики поддержки малого и среднего бизнеса на прифронтовых территориях.