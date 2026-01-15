Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Эксперт призвал масштабировать опыт Терехова по энергетике

Эксперт призвал масштабировать опыт Терехова по энергетике

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 17:02
Эксперт призвал масштабировать опыт Терехова по энергетике
Мэр Харькова Игорь Терехов на месте обстрела. Фото: Харьковская ОГА

Опыт харьковского городского головы, главы Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ) Игоря Терехова по энергообеспечению города стоит отметить масштабировать на всю страну. Это важно для других мегаполисов.

Об этом сообщил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в Facebook.

Реклама
Читайте также:
Эксперт призвал масштабировать опыт Терехова по энергетике - фото 1
Пост Куща. Фото: скриншот

Как масштабировать опыт Харькова по энергообеспечению

"Многие аналитики и эксперты обратили внимание: на фоне катастрофического состояния с энергообеспечением в таких городах как Киев,  Днепр, Кривой Рог, ситуация в Харькове выглядит значительно лучше, хотя этот город максимально приближен к линии фронта. Конечно, здесь возникает вопрос: как мэру Харькова Игорю Терехову удалось справиться с такими системными вызовами? Ведь этот опыт и наработки Терехова стоит масштабировать на всю страну", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что высоко оценили готовность Харькова к энергетическим кризисам президент Владимир Зеленский и новый министр энергетики, бывший премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Шмыгаль как энергетик по специальности указал, что Киев подготовился значительно хуже. Кстати, по этому поводу президент анонсировал создание в Киеве отдельного штаба, который будет координировать восстановительные работы и стабильность поставок электроэнергии и тепла. И это — также по примеру Харькова. В этом городе созданный Тереховым штаб уже доказал свою эффективность", — отметил Кущ.

По его мнению, то, что на государственном уровне решили внедрять лучшие практики местного управления, в первую очередь по формированию на базе отдельных мегаполисов настоящих энергоостровов с децентрализованной, диверсифицированной коммунальной энергетикой (именно такой формат и появился в Харькове) — вселяет надежду.

"В чем же уникальность опыта Харькова? В созданной структуре и условиях, которые позволяют оперативно решать энергетические кризисные явления, возникающие в городе. То есть это оперативное преодоление перманентных чрезвычайных ситуаций в режиме 24/7. В Харькове четко расписаны алгоритмы действий, зон ответственности, тайминги решения поставленных задач, подготовлены люди, эффективно используются средства местного бюджета. Что касается энергетики — это построение отдельных энергоостровов, которые, с одной стороны, не зависят друг от друга, а с другой - составляют единую систему", — рассказал аналитик.

Он подчеркнул, что такой подход и является примером настоящей децентрализации и диверсификации коммунальной энергетики в режиме энергоострова.

"Возьмем такой пример. Во время войны в одной из Городских больниц Харькова открыли солнечную электростанцию. Она состоит из почти сотни солнечных панелей мощностью более 500 Вт. В этой больнице оказывают медицинскую помощь тысячам пациентов из Харькова и области. Если в Киеве недавно во время обстрелов некоторые больницы "повисли" на генераторах или вообще были обесточены, то в Харькове такие больницы имеют собственное электричество, хотя раньше и они во время обстрелов регулярно сталкивались с перебоями в электроснабжении. Именно поэтому опыт Харькова нужно масштабировать и на другие украинские мегаполисы", — резюмировал Алексей Кущ.

Напомним, что ранее мэр Харькова заявил о необходимости изменений в сфере энергетики Украины.

А до этого стало известно, что более 300 участников Ассоциации прифронтовых городов и громад Украины подписали совместное заявление о необходимости формирования государственной политики поддержки малого и среднего бизнеса на прифронтовых территориях.

Харьков Украина сфера энергетики Игорь Терехов энергетики
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации