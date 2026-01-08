Терехов заявил, что Украина должна строить новую архитектуру энергетики

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых громад и городов

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ), мэр Харькова Игорь Терехов заявил о необходимости системных изменений в энергетическом секторе Украины. Он отметил необходимость строить новую архитектуру энергетики в масштабах всей страны.

Такое заявление Игорь Терехов сделал в интервью на Radio NV.

Реклама

Читайте также:

Терехов о строительстве новой архитектуры энергетики

"Нам необходимо строить новую архитектуру энергетики не только для Харькова, но и для всей страны. Я предлагал начать эту работу еще в 2022 году. Это вопрос национальной безопасности, ведь мы должны понимать: если не будет энергетики — не будет ничего. Мы понимаем это как никто другой, потому что несколько раз оказывались в блэкаутах", — отметил Терехов.

По его словам, восстанавливать систему становится все труднее, ведь разрушение в энергетике огромное: разрушены ТЭЦ, распределительные сети, трансформаторные подстанции и генерирующие мощности, временно потеряна Запорожская АЭС.

В целом МВФ и Киевская школа экономики оценили убытки энергетического сектора Украины от полномасштабной войны со стороны РФ в более 56 миллиардов долларов по состоянию на середину 2024 года.

"Относительно архитектуры энергосистемы: действительно, объекты нужно размещать под землей, чтобы враг не имел возможности их достать. Но сколько бы мы ни строили защитных сооружений, если мощные ракеты, которые есть у россиян, летят в одну точку — ни один бункер этого не выдержит. Поэтому нужно смотреть на перспективу. Когда наступит мир и мы получим четкие гарантии ненападения российской федерации, необходимо переходить на альтернативную энергетику", — подчеркнул Харьковский городской голова.

Он добавил, что речь не только о когенерационном оборудовании, солнечной или ветровой генерации — нужно также рассматривать перспективы развития атомной энергетики, в частности, новейшего оборудования (малых модульных реакторов).

"Это очень важно для всей Украины, потому что это самая дешевая энергия. Если мы хотим быстро отстроить экономику и дать возможность инвесторам и предпринимателям развиваться — им нужна энергетика. Без нее мы не сможем двигаться дальше. Для этого нужно делать ставку на ядерную энергетику. Здесь есть и социальный аспект: для людей это будет означать более-менее доступные тарифы. Кроме того, в будущем мы сможем экспортировать электроэнергию, а это — доходная часть бюджета Украины", — констатировал Игорь Терехов.

Напомним, что мэр Харькова Игорь Терехов возглавил рейтинг региональных лидеров, имеющих наибольшее доверие среди украинцев.

Ранее Терехов высказался относительно возможного "перемирия" между Украиной и Россией.