Энергетические острова в Харькове: подготовка к предстоящей зиме

Энергостанция в Харькове. Фото иллюстративное: Харьковский городской совет

Харьков активно готовится к предстоящему отопительному сезону в условиях постоянных воздушных атак. Городские власти вместе с государством создают автономные системы, которые помогут городу выстоять во время морозов. Параллельно в Харькове развивают подземную инфраструктуру для безопасного обучения детей.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Автономная зима

Подготовка к новому отопительному сезону в городе началась без перерывов сразу после завершения предыдущего. Поскольку враг постоянно атакует критическую инфраструктуру беспилотниками, угроза зимних блэкаутов остается очень высокой. Городские власти учитывают опыт прошлых лет и фокусируются на создании независимых систем питания. Муниципалитет активно закупает и монтирует специальное оборудование для генерации тепла и накопления энергии непосредственно в жилых массивах.

"Если бы не эти энергетические острова, которые мы создавали начиная с конца 2022 года, то мы бы так не пережили зиму. И мы продолжаем создавать энергетические острова, делаем все возможное и устанавливаем новую БМК, и устанавливаем новую когенирацию. Сейчас будем прорабатывать это направление", — отметил Игорь Терехов.

Сейчас городские власти совместно с профильными министерствами работает над надежной физической и противовоздушной защитой этих объектов. Совместные усилия направлены на то, чтобы минимизировать последствия возможных попаданий и гарантировать бесперебойное водо- и теплоснабжение для сотен тысяч харьковчан.

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Защита от ударов

Главное преимущество новой энергетической модели заключается в ее полной независимости от централизованной общеукраинской сети. Из-за высокого риска разведки со стороны врага детали расположения новых объектов держат в строгом секрете. Общая концепция развития города теперь полностью направлена на децентрализацию критических коммуникаций. Большие теплоэлектроцентрали являются слишком уязвимыми целями, поэтому их постепенно заменяют небольшими мобильными альтернативами.

"Вообще сегодня Украина нуждается в том, чтобы отходить по городам от крупных источников электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения. Нам нужна дифференциация, нам нужны малые источники для того, чтобы мы имели возможность быть более мобильными, более гибкими в условиях войны", — отметил глава города.

Такой подход позволит коммунальным службам быстрее реагировать на аварии и переподключать потребителей в случае повреждения отдельных линий. Малые источники питания значительно повышают общую гибкость и выносливость городского хозяйства в кризисных условиях.

Образование под землей

Харьков стал первым городом в Украине, который успешно реализовал проект безопасного обучения детей в условиях боевых действий. После удачного опыта создания учебных классов на станциях метрополитена, строители возвели уже 10 полноценных подземных школ в разных районах. Сейчас в городе начали уникальное строительство первого безопасного детского сада под землей. Этот процесс требует огромных финансовых ресурсов из-за чрезвычайно строгих строительных норм и специфических требований к вентиляции и безопасности малышей.

"Сегодня уже 10 подземных школ мы построили в Харькове, не останавливаемся. Начали строительство нового детского сада. Да, сегодня это очень дорого", — рассказал мэр Харькова.

Городской голова подчеркнул, что для прифронтового мегаполиса финансирование таких объектов является первоочередной задачей. Местные власти надеются на существенную поддержку из государственного бюджета, чтобы обеспечить базовое право детей на безопасное образование.

Устойчивость бизнеса

Несмотря на постоянную угрозу обстрелов и близость к линии фронта, харьковские предприниматели демонстрируют невероятный уровень патриотизма и стойкости. Многие бизнесмены вынужденно расширяют свою деятельность и открывают филиалы в западных областях, но при этом не ликвидируют рабочие места в Харькове. Муниципалитет делает все возможное для создания привлекательных условий и налоговых льгот, чтобы стимулировать предприятия оставаться в городе. Кроме того, Харьков активно перенимает успешные кейсы других регионов по поддержке локального производства во время войны.

"Мы, как городская власть, делаем все возможное для того, чтобы бизнес оставался, для того, чтобы бизнес был в Харькове. А если взять статистику, то немножко больше открылось, чем мы закрывались", — подытожил мэр.

Такая положительная тенденция свидетельствует о том, что экономическая жизнь города продолжается, а бизнес верит в безопасную перспективу региона. Новые предприятия помогают наполнять городской бюджет и обеспечивают горожан необходимыми товарами и услугами.

Как сообщали Новинии.LIVE, Харьков после тяжелой зимы делает ставку на децентрализацию энергетики. Город уже потратил десятки миллиардов гривен, чтобы уменьшить зависимость от крупных объектов. Параллельно идет подготовка к новому отопительному сезону, который может быть еще сложнее. Основной акцент — автономные решения и быстрое восстановление после атак.

Также Новини.LIVE писали, что когенерационные установки сегодня являются важным шагом для укрепления энергосистемы прифронтовых городов, однако бюрократия и затягивание согласований тормозят их запуск. Во время заседания Совета Коалиции глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов, отметил: без срочных решений на государственном уровне по упрощению подключения оборудования, пройти следующий отопительный сезон будет крайне трудно.