Енергетичні острови в Харкові: підготовка до майбутньої зими

Енергостанція в Харкові. Фото ілюстративне: Харківська міська рада

Харків активно готується до майбутнього опалювального сезону в умовах постійних повітряних атак. Міська влада разом із державою створює автономні системи, які допоможуть місту вистояти під час морозів. Паралельно у Харкові розвивають підземну інфраструктуру для безпечного навчання дітей.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Автономна зима

Підготовка до нового опалювального сезону в місті розпочалася без жодних перерв одразу після завершення попереднього. Оскільки ворог постійно атакує критичну інфраструктуру безпілотниками, загроза зимових блекаутів залишається дуже високою. Міська влада враховує досвід минулих років і фокусується на створенні незалежних систем живлення. Муніципалітет активно закуповує та монтує спеціальне обладнання для генерації тепла та накопичення енергії безпосередньо в житлових масивах.

"Якщо б не ці енергетичні острова, які ми створювали починаючи з кінця 2022 року, то ми б так не пережили зиму. І ми продовжуємо створювати енергетичні острова, робимо все можливе і встановлюємо нову БМК, і встановлюємо нову когенірацію. Зараз будемо пропрацьовувати цей напрямок", — зазначив Ігор Терехов.

Наразі міська влада спільно з профільними міністерствами працює над надійним фізичним та протиповітряним захистом цих об'єктів. Спільні зусилля спрямовані на те, щоб мінімізувати наслідки можливих влучань та гарантувати безперебійне водо- та теплопостачання для сотень тисяч харків'ян.

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Захист від ударів

Головна перевага нової енергетичної моделі полягає в її повній незалежності від централізованої загальноукраїнської мережі. Через високий ризик розвідки з боку ворога деталі розташування нових об'єктів тримають у суворому секреті. Загальна концепція розвитку міста тепер повністю спрямована на децентралізацію критичних комунікацій. Великі теплоелектроцентралі є занадто вразливими цілями, тому їх поступово замінюють невеликими мобільними альтернативами.

"Взагалі сьогодні Україна потребує того, щоб відходити по містах від великих джерел електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Нам потрібна діференціація, нам потрібні малі джерела для того, щоб ми мали можливість бути більш мобільними, більш гнучкими в умовах війни", — зауважив очільник міста.

Такий підхід дозволить комунальним службам швидше реагувати на аварії та перепідключати споживачів у разі пошкодження окремих ліній. Малі джерела живлення значно підвищують загальну гнучкість та витривалість міського господарства в кризових умовах.

Освіта под землею

Харків став першим містом в Україні, яке успішно реалізувало проєкт безпечного навчання дітей в умовах бойових дій. Після вдалого досвіду створення навчальних класів на станціях метрополітену, будівельники звели вже 10 повноцінних підземних шкіл у різних районах. Зараз у місті розпочали унікальне будівництво першого безпечного дитячого садка під землею. Цей процес потребує величезних фінансових ресурсів через надзвичайно суворі будівельні норми та специфічні вимоги до вентиляції та безпеки малечі.

"Сьогодні вже 10 підземних школ ми побудували у Харкові, не зупиняємося. Почали будівництво нового дитячого садочка. Так, сьогодні це дуже дорого", — розповів мер Харкова.

Міський голова наголосив, що для прифронтового мегаполіса фінансування таких об'єктів є першочерговим завданням. Місцева влада сподівається на суттєву підтримку з державного бюджету, щоб забезпечити базове право дітей на безпечну освіту.

Стійкість бізнесу

Попри постійну загрозу обстрілів та близькість до лінії фронту, харківські підприємці демонструють неймовірний рівень патріотизму та стійкості. Багато бізнесменів вимушено розширюють свою діяльність та відкривають філії в західних областях, але при цьому не ліквідують робочі місця в Харкові. Муніципалітет робить усе можливе для створення привабливих умов та податкових пільг, щоб стимулювати підприємства залишатися в місті. Крім того, Харків активно переймає успішні кейси інших регіонів щодо підтримки локального виробництва під час війни.

"Ми, як міська влада, робимо все можливе для того, щоб бізнес залишався, для того, щоб бізнес був у Харкові. А якщо взяти статистику, то трошки більше відкрилося, чим ми зачинялися", — підсумував мер.

Така позитивна тенденція свідчить про те, що економічне життя міста продовжується, а бізнес вірить у безпекову перспективу регіону. Нові підприємства допомагають наповнювати міський бюджет та забезпечують містян необхідними товарами та послугами.

Як повідомляли Новини.LIVE, Харків після важкої зими робить ставку на децентралізацію енергетики. Місто вже витратило десятки мільярдів гривень, щоб зменшити залежність від великих об’єктів. Паралельно триває підготовка до нового опалювального сезону, який може бути ще складнішим. Основний акцент — автономні рішення та швидке відновлення після атак.

Також Новини.LIVE писали, що когенераційні установки сьогодні є важливим кроком для зміцнення енергосистеми прифронтових міст, проте бюрократія та затягування погоджень гальмують їх запуск. Під час засідання Ради Коаліції очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, наголосив: без термінових рішень на державному рівні щодо спрощення підключення обладнання, пройти наступний опалювальний сезон буде вкрай важко.