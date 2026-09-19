Игорь Терехов назвал энергетическое перемирие возможным шагом к миру

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Энергетическое перемирие на зиму может стать одним из шагов к прекращению огня. Речь идет об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, ведь в холодное время года её повреждение лишает людей тепла и воды. Такую возможность необходимо прорабатывать дипломатическим путём.

Об этом мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов рассказал в интервью РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

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Игорь Терехов о завершении войны

Игорь Терехов заявил, что хочет как можно скорейшего завершения войны. По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации, а также от настроений людей в разных регионах Украины.

"Давайте смотреть по ситуации, которая будет складываться. Я сторонник мира и хочу, чтобы он наступил как можно скорее", — сказал Терехов.

Одним из возможных шагов Игорь Терехов назвал энергетическое перемирие на зимний период. Речь идет об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, от работы которой зимой напрямую зависят тепло, вода и другие базовые условия для жизни людей.

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"На дискуссии в ходе форума YES поднимался интересный вопрос — энергетическое перемирие на зимний период, и это тоже выход, хотя и сложный. Не наносить удары по энергетике — это уже что-то", — отметил глава АПМГ.

Почему это особенно важно зимой

Игорь Терехов подчеркнул, что последствия атак на энергетику зимой могут быть значительно тяжелее для гражданского населения. Именно поэтому решения относительно возможных договоренностей, по его мнению, требуют взвешенного подхода.

"Мы сейчас сидим здесь с вами в сентябре, за окном дождь. И все уже одеты в куртки. А в декабре или январе, при минус десяти, когда у ребёнка синие губы, да ещё и без воды и тепла — тогда точка зрения будет совсем другой. Здесь нужно взвешенное решение, дипломатия — очень тонкая вещь", — подчеркнул он.

Мэр Харькова также отметил, что отношение к возможным договоренностям может быть разным в зависимости от региона и ситуации с безопасностью. Двигаться к прекращению войны, по его словам, нужно постепенно, параллельно работая над будущим соглашением и гарантиями безопасности.

"Вопрос тонкий, но над ним нужно работать. Делать все шаг за шагом: мирный процесс, проект соглашения, гарантии безопасности, стимулы для восстановления и все остальное", — подытожил Терехов.

Ранее Новини.LIVE писали, что Харьков готовится к зиме с учетом возможных ударов по энергетике. Город устанавливает собственное генерирующее оборудование и модульные котельные. Игорь Терехов также подчеркивал необходимость наличия аварийных бригад и четкого сценария действий в случае новых разрушений.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Харьковской области. В конце августа из-за российских ударов без электроэнергии оставались около 70 тысяч абонентов, а энергетики восстанавливали поврежденные сети.

Новини.LIVE сообщали, что Харьков готовится к сложному отопительному сезону. Игорь Терехов отмечал, что спрогнозировать точный сценарий прохождения зимы невозможно, поэтому город заранее готовится к возможным проблемам.