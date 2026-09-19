Ігор Терехов назвав енергетичне перемир’я можливим кроком до миру

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Енергетичне перемир’я на зиму може стати одним із кроків до припинення вогню. Йдеться про відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі, адже в холодний період її пошкодження залишають людей без тепла та води. Таку можливість потрібно опрацьовувати дипломатичним шляхом.

Про це мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов розповів в інтерв’ю РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

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Ігор Терехов про завершення війни

Ігор Терехов заявив, що хоче якнайшвидшого завершення війни. За його словами, подальші рішення залежатимуть від розвитку ситуації, а також від настроїв людей у різних регіонах України.

"Давайте дивитися по ситуації, яка складатиметься. Я прихильник миру і хочу, щоб він настав якнайшвидше", — сказав Терехов.

Одним із можливих кроків Ігор Терехов назвав енергетичне перемир’я на зимовий період. Йдеться про відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі, від роботи якої взимку безпосередньо залежать тепло, вода та інші базові умови для життя людей.

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"На дискусії під час форуму YES піднімалося цікаве питання — енергетичне перемир'я на зимовий період, і це теж вихід, хоч і складний. Не бити по енергетиці — це вже щось", — зазначив очільник АПМГ.

Чому це особливо важливо взимку

Ігор Терехов наголосив, що наслідки атак на енергетику взимку можуть бути значно важчими для цивільного населення. Саме тому рішення щодо можливих домовленостей, на його думку, потребують виваженого підходу.

"Ми зараз сидимо тут з вами у вересні, за вікном дощ. І всі вже одягнені в куртки. А в грудні чи січні, при мінус десяти, коли в дитини сині губи, ще й без води й тепла — тоді точка зору буде зовсім іншою. Тут потрібне виважене рішення, дипломатія — дуже тонка річ", — підкреслив він.

Мер Харкова також зазначив, що ставлення до можливих домовленостей може бути різним залежно від регіону та безпекової ситуації. Рухатися до припинення війни, за його словами, потрібно поступово, паралельно працюючи над майбутньою угодою та гарантіями безпеки.

"Питання тонке, але над ним потрібно працювати. Робити все крок за кроком: мирний трек, проєкт угоди, безпекові гарантії, стимули для відбудови і все інше", — підсумував Терехов.

Раніше Новини.LIVE писали, що Харків готується до зими з урахуванням можливих ударів по енергетиці. Місто встановлює власне генераційне обладнання та модульні котельні. Ігор Терехов також наголошував на необхідності аварійних бригад і чіткого сценарію дій у разі нових руйнувань.

Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни продовжують бити по енергетичній інфраструктурі Харківщини. Наприкінці серпня через російські удари без електроенергії залишалися близько 70 тисяч абонентів, а енергетики відновлювали пошкоджені мережі.

Новини.LIVE інформували, що Харків готується до складного опалювального сезону. Ігор Терехов зазначав, що спрогнозувати точний сценарій проходження зими неможливо, тому місто заздалегідь готується до можливих проблем.