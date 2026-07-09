Это вопрос доверия к государству: Терехов отреагировал на столкновения с ТЦК во Львове

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал столкновения между гражданскими лицами и представителями ТЦК, произошедшие во Львове. Он заявил, что подобные инциденты подрывают доверие граждан к государству и требуют системных изменений. По его мнению, мобилизация должна быть законной, справедливой и осуществляться с соблюдением прав человека.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Игоря Терехова в четверг, 9 июля.

Столкновения с ТЦК во Львове: реакция Терехова

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал столкновения между гражданскими лицами и представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые произошли 8 июля в Сиховском районе Львова. По его словам, этот случай выходит далеко за рамки локального инцидента и свидетельствует о необходимости системных изменений в работе ТЦК.

Терехов подчеркнул, что подобные конфликты не могут становиться привычным явлением, особенно в условиях полномасштабной войны, когда Украине как никогда нужны единство, доверие и справедливость.

"События во Львове — это не просто локальный инцидент. Это сигнал, на который государство должно реагировать не эмоциями, а решениями. Столкновения гражданских лиц с представителями ТЦК на улицах украинских городов не могут становиться нормой. Тем более — в условиях войны, когда стране как никогда нужны единство, доверие и справедливость", — подчеркнул мэр Харькова.

В то же время Терехов подчеркнул, что украинцы готовы выполнять свой долг по защите государства. Однако, по его словам, это не означает, что люди должны мириться с нарушением своих прав или человеческого достоинства.

"Я хочу сказать очень четко: украинцы готовы защищать свое государство. Харьков доказывает это каждый день. Наши люди служат, работают под обстрелами, спасают, лечат, восстанавливают город после ударов. Мы все понимаем, что без армии не будет Украины. Но готовность защищать страну не означает готовность мириться с произволом, унижениями, избиениями, незаконными задержаниями или ситуациями, когда человека фактически лишают права быть услышанным", — отметил мэр Харькова.

По мнению Терехова, ключевой проблемой является не сама мобилизация, а уровень доверия граждан к государству. Он убежден, что именно Министерство обороны должно обеспечить законную, прозрачную и гуманную работу территориальных центров комплектования, а общество должно увидеть реальные результаты анонсированной реформы.

"Это не вопрос "против мобилизации". Это вопрос доверия к государству. И ответственность за это доверие сегодня лежит, в частности, на Министерстве обороны. Именно оно должно обеспечить, чтобы система ТЦК работала законно, прозрачно и по-человечески. Задача реформировать ТЦК была поставлена уже полгода назад, и общество имеет право видеть не заявления о намерениях, а реальные изменения", — отметил Терехов.

Отдельно мэр заявил, что нельзя игнорировать случаи так называемой "бусификации" и нарушения прав граждан. По его словам, государство не может требовать от людей уважения к себе, если само не гарантирует им уважение к их правам и достоинству:

"Ведь нельзя бесконечно объяснять людям, что „так сложилось“, закрывать глаза на „бусификацию“, нельзя требовать от гражданина уважения к государству, когда само государство не гарантирует ему уважение к его правам и достоинству".

Терехов также подчеркнул, что мобилизация необходима для защиты страны, однако все процедуры должны происходить в соответствии с законом, а военнообязанные должны четко понимать свои права и решения, которые в их отношении принимаются.

"Мобилизация нужна. Но она должна быть справедливой. Медицинские комиссии должны принимать честные решения, а не штамповать заключения. Распределение военнообязанных должно быть понятным. Действия представителей ТЦК должны соответствовать закону, а не логике силы. Человек должен понимать, что происходит, какие у него права и какие решения в его отношении принимаются", — пояснил Терехов.

Отдельно мэр Харькова обратил внимание, что подобные конфликты могут быть использованы Россией для информационной войны против Украины. По его убеждению, ответом на такие случаи должно стать не только наказание виновных, но прежде всего реальная реформа системы:

"И еще одно. Каждый такой конфликт, как вчера во Львове, — это подарок для российской пропаганды. Враг хочет показать, что украинцы воюют не только с ним, но и между собой. Мы не имеем права давать ему такие кадры. Поэтому ответ должен заключаться не в наказании людей как способе "закрыть тему". Ответ должен заключаться в реальной реформе системы".

В заключение Терехов подчеркнул, что мобилизация и уважение к правам человека не противоречат друг другу, а являются одинаково важными составляющими сильного государства:

"Мобилизация — это обязанность государства и гражданина. Но достоинство человека и уважение к его правам — это тоже основа государства. И одно не может отменять другое".

Скриншот сообщения Терехова/Facebook

Напомним, 8 июля в Сиховском районе Львова во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации произошла стычка между местными жителями и представителями ТЦК. В ходе конфликта десятки людей перекрыли дорогу и опрокинули служебный автомобиль.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Игорь Терехов заявил, что автозаправочные станции должны быть оборудованы укрытиями для защиты работников и посетителей. По его словам, если владельцы АЗС не могут сделать это самостоятельно, государство должно ввести соответствующую программу поддержки. В то же время Терехов подчеркнул, что бизнес также должен нести ответственность за безопасность людей.

Новини.LIVE также писали, что Терехов подчеркнул, что обеспечение украинцев доступным жильем должно стать одним из ключевых направлений государственной политики. По его мнению, именно собственное жилье является одним из главных факторов возвращения украинцев, выехавших за границу из-за войны.