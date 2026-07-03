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Главная Харьков Терехов: Смысл восстановления страны — в возвращении людей домой

Терехов: Смысл восстановления страны — в возвращении людей домой

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 20:48
Что сказал Терехов о жилищной политике Украины
Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Facebook

Обеспечение украинцев доступным жильем должно стать частью государственной политики. Это один из самых эффективных способов возвращения тех, кто из-за войны был вынужден уехать за границу.

Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Жилье как основа возвращения украинцев в Украину

"Доступное и недорогое жилье — это главное оружие против эмиграции, особенно когда речь идет о вынужденных переселенцах. Если человек живет на чемоданах и не имеет собственного дома в Украине, рано или поздно он найдет его в другой стране", — подчеркнул он.

Поэтому, убежден Терехов, жилье, социальная поддержка, восстановление инфраструктуры и развитие транспорта должны быть не отдельными проектами, а частью большой государственной политики возвращения людей домой.

"В своё время "план Фанфани" помог миллионам итальянцев получить жильё и стал одним из двигателей экономического развития страны. Украине также нужны решения такого масштаба", — подчеркнул глава АПМГ.

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По его мнению, смысл восстановления страны заключается именно в том, чтобы люди хотели — и имели куда вернуться.

"Восстановление — это не бетон, кирпич и отчеты. Восстановление — это люди. Это семья, которая возвращается домой. Это переселенец, который перестает быть временным гостем в собственном государстве. Это вера людей в будущее. И если мы хотим, чтобы украинцы возвращались, оставались и строили свою жизнь здесь, Украина должна сказать им очень просто и очень честно: вы нужны дома. И мы сделаем все, чтобы у вас был дом", — констатировал Игорь Терехов.

Новини.LIVE сообщали, что мэр Игорь Терехов заявил, что июнь 2026 года стал одним из самых сложных месяцев для Харькова с начала полномасштабной войны. В течение 30 дней город подвергся 142 вражеским атакам, в результате которых погибли 12 человек, ещё 122 получили ранения. Российские войска обстреливали все районы города, используя дроны, ракеты, КАБы и реактивную артиллерию.

Новини.LIVE информировали, что успешность восстановления Украины после войны будет определяться не экономическими графиками или макропоказателями, а реальным улучшением условий жизни граждан, которые ежедневно сталкиваются с разрушениями и сложными условиями. Об этом заявил мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, призвав сделать интересы людей ключевым приоритетом каждой государственной стратегии восстановления.

Харьков жилье Игорь Терехов
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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