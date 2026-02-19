Переговоры в Женеве с РФ — что говорит Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Харьков поддерживает украинских переговорщиков и всю команду, которая была в Женеве на трехсторонних встречах. Для украинцев это больше, чем политика или дипломатические формулировки.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Игорь Терехов написал в Telegram.

Позиция Терехова относительно переговоров

"Мы в Харькове и во всех прифронтовых громадах внимательно следим за ходом переговоров. И поддерживаем наших переговорщиков и всю украинскую команду, которая работает над справедливым, длительным и гарантированным миром", — сказал Терехов.

По его словам, для украинцев это не политика или дипломатические формулировки, а жизнь наших людей. Мэр подчеркнул, что мы знаем настоящую цену мира.

Он напомнил, что мир уже видел "временную тишину", которая не становилась миром. Он привел пример Ирана, Ирака и Палестины, где передышки завершались новыми волнами насилия. Украина также имеет собственный урок 2014-2022 годов.

"Мы поддерживаем каждый шаг вперед — и одновременно смотрим трезво. Харьков и прифронтовые громады не верят в декларации. Мы верим в гарантии, которые можно почувствовать: когда защищены люди, когда работает город, когда завтра можно планировать будущее без страха. Нам не нужна пауза между тревогами. Нам нужен мир, который держится крепко", — подытожил Игорь Терехов.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Как прошли переговоры в Женеве

В Женеве 18 февраля закончился второй раунд трехсторонних переговоров. Встреча Украины, США и России длилась около двух часов.

Владимир Зеленский оценил переговоры как "непростые" и заявил, что есть наработки по политическому направлению, но "пока что позиции разные".

Следующий раунд переговоров анонсирован на "ближайшее время", однако место и дату стороны держат в секрете.

Также эксперт оценил состав украинской делегации и заявил, что он идеален для диалога с США. Ключевой фигурой в команде является Кирилл Буданов, который сочетает военную и политическую составляющие.