Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Стежимо за перебігом — Терехов висловився про переговори в Женеві

Стежимо за перебігом — Терехов висловився про переговори в Женеві

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 22:55
Переговори в Женеві — Терехов зробив заяву
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто та усі прифронтові громади стежать за переговорним процесом. Він підтримує українську команду переговірників, які працюють над тривалим миром.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Ігор Терехов написав у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Позиція Терехова щодо переговорів

"Ми в Харкові та в усіх прифронтових громадах уважно стежимо за перебігом переговорів. І підтримуємо наших переговорників та всю українську команду, яка працює над справедливим, тривалим і гарантованим миром", — сказав Терехов. 

За його словами, для українців це не політика чи дипломатичні формулювання, а життя наших людей. Мер наголосив, що ми знаємо справжню ціну миру. 

Він нагадав, що світ вже бачив "тимчасову тишу", яка не ставала миром. Він навів приклад Ірану, Іраку та Палестини, де перепочинки завершувалися новими хвилями насильства. Україна також має власний урок 2014-2022 років. 

"Ми підтримуємо кожен крок уперед — і водночас дивимось тверезо. Харків і прифронтові громади не вірять у декларації. Ми віримо у гарантії, які можна відчути: коли захищені люди, коли працює місто, коли завтра можна планувати майбутнє без страху. Нам не потрібна пауза між тривогами. Нам потрібен мир, який тримається міцно", — підсумував Ігор Терехов. 

Переговори в Женеві
Скриншот допису Ігоря Терехова

Як пройшли переговори в Женеві

У Женеві 18 лютого закінчився другий раунд тристоронніх переговорів. Зустріч України, США і Росії тривала якось двох годин. 

Володимир Зеленський оцінив переговори як "непрості" і заявив, що є напрацювання щодо політичного напрямку, але "поки що позиції різні". 

Наступний раунд переговорів анонсовано на "найближчий час", проте місце та дату сторони тримають у секреті

Також експерт оцінив склад української делегації і заявив, що він ідеальний для діалогу зі США. Ключовою фігурою в команді є Кирило Буданов, який поєднує військову та політичну складові.

переговори Швейцарія Ігор Терехов війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації