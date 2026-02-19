Переговори в Женеві — Терехов зробив заяву

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто та усі прифронтові громади стежать за переговорним процесом. Він підтримує українську команду переговірників, які працюють над тривалим миром.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Ігор Терехов написав у Telegram.

Позиція Терехова щодо переговорів

"Ми в Харкові та в усіх прифронтових громадах уважно стежимо за перебігом переговорів. І підтримуємо наших переговорників та всю українську команду, яка працює над справедливим, тривалим і гарантованим миром", — сказав Терехов.

За його словами, для українців це не політика чи дипломатичні формулювання, а життя наших людей. Мер наголосив, що ми знаємо справжню ціну миру.

Він нагадав, що світ вже бачив "тимчасову тишу", яка не ставала миром. Він навів приклад Ірану, Іраку та Палестини, де перепочинки завершувалися новими хвилями насильства. Україна також має власний урок 2014-2022 років.

"Ми підтримуємо кожен крок уперед — і водночас дивимось тверезо. Харків і прифронтові громади не вірять у декларації. Ми віримо у гарантії, які можна відчути: коли захищені люди, коли працює місто, коли завтра можна планувати майбутнє без страху. Нам не потрібна пауза між тривогами. Нам потрібен мир, який тримається міцно", — підсумував Ігор Терехов.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Як пройшли переговори в Женеві

У Женеві 18 лютого закінчився другий раунд тристоронніх переговорів. Зустріч України, США і Росії тривала якось двох годин.

Володимир Зеленський оцінив переговори як "непрості" і заявив, що є напрацювання щодо політичного напрямку, але "поки що позиції різні".

Наступний раунд переговорів анонсовано на "найближчий час", проте місце та дату сторони тримають у секреті.

