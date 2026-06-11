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Главная Харьков Эвакуация из Чугуева на Харьковщине: в сети распространяется фейк

Эвакуация из Чугуева на Харьковщине: в сети распространяется фейк

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 13:31
Эвакуация из Чугуева на Харьковщине: в сети распространяется фейк
Спасатели эвакуируют людей в Харьковской области. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

В соцсетях появилась информация о якобы обязательной эвакуации в Чугуевской общине. Однако эти данные не соответствуют действительности. Никаких решений об эвакуации не принималось. Власти призывают проверять информацию только в официальных источниках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на городского голову Чугуева Галину Минаеву.

Фейки про евакуацію з Чугуєва
Сообщение о фейке. Фото: скриншот из Telegram

Фейковая эвакуация

В Чугуевской общине опровергли сообщения о якобы обязательной эвакуации населения. Информация начала активно распространяться в соцсетях и вызвала беспокойство среди жителей. Мэр Чугуева Галина Минаева заявила, что никаких документов об эвакуации не существует. Она пояснила, что такие решения принимаются только на уровне областного совета безопасности и обороны по представлению военных администраций.

«Поэтому вполне ответственно официально заявляю: никаких документов об обязательной эвакуации населенных пунктов Чугуевской общины не существует. В случае с Чугуевской общиной никаких подобных шагов не предпринималось», — сообщила Минаева.

Распространение фейков

По словам городского головы, ложная информация распространяется через сомнительные аккаунты в соцсетях. Она предполагает, что это может быть попыткой посеять панику после недавних ударов по городу. Речь идет об ударе 9 июня. В результате атаки в городе произошли пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. В результате удара погибли три человека — мужчины 56 и 70 лет и 22-летняя женщина, которая была беременна

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Медики оказали помощь жителям, у которых возникла острая реакция на стресс. Среди них женщины 71 и 65 лет и 70-летний мужчина. Также известно о 34-летнем мужчине, которому потребовалась помощь из-за сильной психологической реакции. В результате обстрела повреждены два многоквартирных дома, магазин, гаражи и два автомобиля.

«Почему именно сейчас — вполне понятно, ведь община приходит в себя после подлого удара по центру Чугуева, который унес жизни наших земляков. Все, что не смогли уничтожить оружием, пытаются наверстать ложью», — отметила она.

Она призвала жителей общины не доверять непроверенным сообщениям и следить только за официальными источниками. Там отмечают, что цель подобных фейков — создать напряжение и дестабилизировать ситуацию.

Удар по Чугуеву

В ночь на 11 июня Чугуев в очередной раз оказался под массированной атакой вражеских БПЛА. По предварительным данным, зафиксировано попадание по территории неработающего предприятия. Пострадавших нет. Уровень повреждений уточняется соответствующими службами.

Еще один беспилотник попал в частную застройку в центральной части города. В результате разрушена теплица, однако обошлось без пострадавших и значительных разрушений жилых зданий.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 9 июня Харьковская область подверглась очередной массированной атаке российских оккупантов, которые применили ракеты и ударные беспилотники против гражданского населения. По сообщениям спасательных служб, вражеские удары по Харькову и Чугуеву унесли жизни трех человек, а число раненых, среди которых есть маленькие дети, достигло 18 человек.

Также Новини.LIVE писали, что 10 июня российская армия нанесла очередной удар по Харькову. Оккупанты попали прямо в многоэтажный дом, где в этот момент находились мирные жители. На месте попадания вспыхнул сильный пожар, есть пострадавшие. Поскольку атака на город все еще продолжается, горожан призывают немедленно укрыться.

эвакуация фейки Харьковская область
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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