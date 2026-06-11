Евакуація з Чугуєва на Харківщині: у мережі поширюється фейк

Рятувальники евакуйовують людей на Харківщині. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

У соцмережах з’явилася інформація про нібито обов’язкову евакуацію в Чугуївській громаді. Однак такі дані не відповідають дійсності. Жодних рішень про евакуацію не ухвалювали. Влада закликає перевіряти інформацію лише в офіційних джерелах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міську голову Чугуєва Галину Мінаєву.

Повідомлення про фейк. Фото: скриншот із Telegram

Фейкова евакуація

У Чугуївській громаді спростували повідомлення про нібито обов’язкову евакуацію населення. Інформація почала активно поширюватися в соцмережах і викликала занепокоєння серед мешканців. Міська голова Чугуєва Галина Мінаєва заявила, що жодних документів про евакуацію не існує. Вона пояснила, що такі рішення ухвалюються лише на рівні обласної ради безпеки та оборони за поданням військових адміністрацій.

"Тож цілком відповідально офіційно заявляю: жодних документів про обов’язкову евакуацію населених пунктів Чугуївської громади не існує. У випадку Чугуївської громади ніяких подібних кроків не робилося", — повідомила Мінаєва.

Поширення фейків

За словами міської голови, неправдива інформація поширюється через сумнівні акаунти в соцмережах. Вона припускає, що це може бути спробою посіяти паніку після нещодавніх ударів по місту. Йдеться про удар 9 червня. Внаслідок атаки в місті сталися пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Унаслідок удару загинули троє людей — чоловіки 56 і 70 років та 22-річна жінка, яка була вагітною

Читайте також:

Медики надали допомогу мешканцям, які зазнали гострої реакції на стрес. Серед них жінки 71 та 65 років і 70-річний чоловік. Також відомо про 34-річного чоловіка, який потребував допомоги через сильну психологічну реакцію. Внаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні будинки, магазин, гаражі та два автомобілі.

"Чому саме зараз — цілком зрозуміло, адже громада оговтується від підлого удару в центр Чугуєва, який забрав життя наших земляків. Все, що не змогли знищити зброєю, намагаються надолужити брехнею", — зазначила вона.

Вона закликала мешканців громади не довіряти неперевіреним повідомленням і стежити лише за офіційними джерелами. Там наголошують, що мета подібних фейків — створити напругу та дестабілізувати ситуацію.

Удар по Чугуєву

У ніч на 11 червня Чугуїв вкотре опинився під масованою атакою ворожих БПЛА. За попередніми даними, зафіксовано влучання по території непрацюючого підприємства. Постраждалих немає. Рівень пошкоджень уточнюється відповідними службами.

Ще один безпілотник влучив у приватну забудову в центральній частині міста. Унаслідок цього зруйновано теплицю, однак обійшлося без постраждалих і значних руйнувань житлових будівель.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 9 червня Харківщина потерпала від чергової масованої атаки російських окупантів, які застосували ракети та ударні безпілотники проти цивільного населення. За повідомленнями рятувальних служб, ворожі удари по Харкову та Чугуєву забрали життя трьох людей, а кількість поранених, серед яких є маленькі діти, досягла 18 осіб.

Також Новини.LIVE писали, що 10 червня, російська армія завдала чергового удару по Харкову. Окупанти поцілили прямо в багатоповерховий будинок, де в цей момент перебували мирні люди. На місці влучання спалахнула сильна пожежа, є постраждалі. Оскільки атака на місто все ще триває, містян закликають негайно пройти в укриття.