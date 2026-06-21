Эвакуация из Слатыно на Харьковщине: полиция спасла женщину

Полицейский проводит эвакуацию. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Одесской области

Российская армия ежедневно обстреливает приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковской области, уничтожая гражданскую инфраструктуру. Из-за постоянной угрозы жизни местные жители вынуждены покидать свои дома и уезжать в более безопасные регионы. Правоохранители и волонтеры ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы помочь людям эвакуироваться из-под обстрела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

Спасение из-под обстрелов

На днях полицейские общины организовали экстренный выезд для 70-летней жительницы поселка Слатыно. Женщина сама обратилась за помощью, ведь оставаться в селе в одиночку стало невозможно. Правоохранители оперативно отреагировали на просьбу пенсионерки, забрали её из дома и отправились в сторону областного центра.

Удар дрона по автомобилю

Во время движения российские войска заметили эвакуационный автомобиль и направили на него FPV-дрон. Беспилотник взорвался совсем рядом с машиной. Несмотря на угрозу повторного удара и реальную опасность для жизни, полицейские не остановились, проявили незаурядную выдержку и вывезли женщину из-под обстрела. К счастью, никто не пострадал.

Помощь в Харькове

Пенсионерку успешно доставили в координационный центр в Харькове. Сейчас она находится в безопасности, где обеспечена бесплатным горячим питанием и необходимым медицинским уходом. Специалисты центра уже помогают женщине с оформлением документов и ищут для неё временное жильё в более спокойных областях Украины.

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Эвакуация в Харьковской области

Эвакуация жителей Харьковской области из опасных районов продолжается непрерывно. Большая нагрузка сейчас приходится на транзитный пункт в Лозовой, куда только за последние сутки прибыли еще 200 переселенцев. Здесь люди, покинувшие свои дома из-за обстрелов, могут отдохнуть, получить горячую еду и первую медицинскую или психологическую помощь. Этот центр работает уже давно и стал ключевым пунктом спасения в регионе. Всего с момента начала работы пункта в Лозовой зарегистрировали и оказали поддержку уже 41 422 человекам, спасавшимся от войны.

Как сообщали Новини.LIVE, оккупанты продолжают наносить удары в Харьковской области, хотя на отдельных участках фронта их активность постепенно снижается. В то же время ситуация остается нестабильной, ведь периодически количество штурмовых действий возрастает. Украинские защитники продолжают выявлять и уничтожать силы противника еще до начала новых атак.

Также Новини.LIVE писали, что на Харьковском направлении российское подразделение "Рубикон" использует дроны на оптоволокне, которые могут работать на расстоянии 40–45 километров от линии боевого столкновения. Такие беспилотники способны долететь даже до окружной дороги Харькова. Военный отметил, что россияне активно развивают направление применения БПЛА на оптоволокне и всё чаще используют их во время ударов.