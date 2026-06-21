Евакуація зі Слатиного на Харківщині: поліція врятувала жінку

Поліцейський проводить евакуацію. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

Російська армія щодня обстрілює прикордонні та прифронтові населені пункти Харківської області, знищуючи цивільну інфраструктуру. Через постійну небезпеку для життя місцеві жителі змушені залишати свої домівки та виїжджати у безпечніші регіони. Правоохоронці та волонтери щодня ризикують собою, аби допомогти людям евакуюватися з-під вогню.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

Порятунок з-під обстрілів

Днями поліцейські офіцери громади організували терміновий виїзд для 70-річної жительки селища Слатине. Жінка сама звернулася по допомогу, адже залишатися в селі самотужки стало неможливо. Правоохоронці оперативно відреагували на прохання пенсіонерки, забрали її з дому та вирушили в бік обласного центру.

Удар дрона по автівці

Під час руху російські війська помітили евакуаційний автомобіль і спрямували на нього FPV-дрон. Безпілотник вибухнув зовсім поруч із машиною. Попри загрозу повторного удару та реальну небезпеку для життя, поліцейські не зупинилися, проявили неабияку витримку і вивезли жінку з лінії вогню. На щастя, ніхто не постраждав.

Допомога у Харкові

Пенсіонерку успішно доставили до координаційного центру в Харкові. Зараз вона перебуває в безпеці, де забезпечена безкоштовним гарячим харчуванням і необхідним медичним доглядом. Фахівці центру вже допомагають жінці з оформленням документів та шукають для неї тимчасове житло в спокійніших областях України.

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Евакуація на Харківщині

Евакуація жителів Харківщини з небезпечних районів триває безперервно. Велике навантаження зараз припадає на транзитний пункт у Лозовій, куди лише за останню добу прибули ще 200 переселенців. Тут люди, які залишили свої домівки через обстріли, можуть перепочити, отримати гарячу їжу та першу медичну чи психологічну допомогу. Цей хаб працює вже довгий час і став ключовою точкою порятунку в регіоні. Загалом від початку роботи пункту в Лозовій зареєстрували та підтримали вже 41 422 людини, які рятувалися від війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, окупанти продовжують атакувати на Харківщині, хоча на окремих ділянках фронту їхня активність поступово знижується. Водночас ситуація залишається нестабільною, адже періодично кількість штурмових дій зростає. Українські захисники продовжують виявляти та знищувати сили противника ще до початку нових атак.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківському напрямку російський підрозділ "Рубікон" використовує дрони на оптоволокні, які можуть працювати на відстані 40–45 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Такі безпілотники здатні долітати навіть до окружної Харкова. Військовий зазначив, що росіяни активно розвивають напрям застосування БпЛА на оптоволокні та все частіше використовують їх під час ударів.