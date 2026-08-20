Ремонт института в Харькове: чиновнице предъявили подозрение

Задержанная женщина. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове сотрудница Института проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского стала фигурантом дела в связи с ремонтом фасада. Женщина подписала документы, не проверив, действительно ли подрядчик использовал указанные в них стройматериалы. Ущерб государству оценивается в более чем 1,3 млн гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Материалы фигурировали только в документах

В сообщении прокуратуры речь идет о термомодернизации и капитальном ремонте административно-лабораторного корпуса государственного учреждения. Работы оплачивались из бюджетных средств в рамках экологической программы, а должностное лицо было назначено ответственным за экономическую часть и контроль реализации проекта.

Ремонт института в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

По версии следствия, руководитель частной фирмы, выполнявшей ремонт, внес в сметную документацию завышенные объемы и стоимость материалов. Среди них были фасадные анкеры и кронштейны, минераловатные плиты, грунтовка, армирующая стеклосетка, строительные смеси и крепеж. Фактически часть указанного на объект не поставлялась и во время работ не использовалась.

Несмотря на это, должностное лицо подписала акты приемки. После этого подрядчик получил полную оплату по договору. Экспертиза впоследствии установила разницу между тем, что было указано на бумаге, и фактически выполненными работами. Убытки оценили в более чем 1,3 млн гривен.

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Какое наказание

Должностному лицу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Женщине грозит от двух до пяти лет по этой статье. В настоящее время она уже не работает на этой должности.

Не первый эпизод с ремонтом клиники

У этой истории есть продолжение, которое началось ещё с ремонта фасада клинического корпуса Института на улице Михаила Гуревича, 16. В июне 2026 года правоохранители сообщили о подозрениях директору частного предприятия-подрядчика и должностному лицу института, именно вышеупомянутой женщине, в связи с убытками на сумму 4,086 млн гривен. Об этом уточнили в Харьковской прокуратуре.

Договор на тот ремонт был заключён ещё в 2021 году с частным предприятием «Фасад-Сервис». Его стоимость составляла около 20,5 млн гривен, а финансировались работы в рамках бюджетной программы, направленной, в частности, на утепление учреждений социальной сферы и сокращение выбросов парниковых газов.

Следствие установило, что в актах за 2021 год были указаны материалы, которые фактически не использовались. Эксперты не обнаружили более тысячи квадратных метров алюминиевых фасадных кассет стоимостью почти 3,2 млн гривен, почти 4,9 км направляющего профиля на сумму свыше 837 тыс. гривен и более 39 тысяч саморезов. Общая стоимость отсутствующих материалов составила 4 086 946 гривен.

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