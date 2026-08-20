Ремонт інституту в Харкові: посадовиці оголосили підозру

Затримана жінка. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові посадовиця Інституту проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського отримала підозру через ремонт фасаду. Жінка підписала документи, не перевіривши, чи справді підрядник використав зазначені в них будматеріали. Збитки державі оцінюють у понад 1,3 млн гривень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Матеріали були лише у документах

В повідомленні прокуратури йдеться про термомодернізацію та капітальний ремонт адміністративно-лабораторного корпусу державної установи. Роботи оплачували бюджетним коштом у межах екологічної програми, а посадовицю призначили відповідальною за економічну частину та контроль реалізації проєкту.

Ремонт інституту в Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

За версією слідства, керівник приватної фірми, яка виконувала ремонт, вніс до кошторисної документації завищені обсяги та вартість матеріалів. Серед них були фасадні анкери та кронштейни, мінераловатні плити, ґрунтовка, армуюча склосітка, будівельні суміші та кріплення. Фактично частину зазначеного на об'єкт не постачали та під час робіт не використовували.

Попри це, посадовиця підписала акти приймання. Після цього підрядник отримав повну оплату за договором. Експертиза згодом встановила різницю між тим, що було зазначено на папері, та фактично виконаними роботами. Збитки оцінили у понад 1,3 млн гривень.

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Яке покарання

Посадовиці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Жінці загрожує від двох до 5 років за цією статтею. Наразі вона вже не працює на цій посаді.

Не перший епізод із ремонтом клініки

У цієї історії є продовження, яке почалося ще з ремонту фасаду клінічного корпусу Інституту на вулиці Михайла Гуревича, 16. У червні 2026 року правоохоронці повідомили про підозри директору приватного підприємства-підрядника та посадовиці інституту, саме вищезазначеній жінці, через збитки на 4,086 млн гривень. Уточнили в Харківській прокуратурі.

Договір на той ремонт уклали ще у 2021 році з приватним підприємством "Фасад-Сервіс". Його вартість становила близько 20,5 млн гривень, а фінансували роботи за бюджетною програмою, спрямованою, зокрема, на утеплення закладів соціальної сфери та скорочення викидів парникових газів.

Слідство встановило, що в актах за 2021 рік були зазначені матеріали, яких фактично не використали. Експерти не знайшли понад тисячу квадратних метрів алюмінієвих фасадних касет вартістю майже 3,2 млн гривень, майже 4,9 км напрямного профілю на понад 837 тис. гривень та понад 39 тисяч саморізів. Загальна вартість відсутніх матеріалів склала 4 086 946 гривень.

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