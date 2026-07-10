Фиктивное бронирование в Харькове: разоблачили правоохранителей

Задержание подозреваемого. Фото: Государственное бюро расследований

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харькове раскрыли схему незаконного оформления фиктивного бронирования от мобилизации. К ней были причастны двое сотрудников правоохранительных органов и их гражданский сообщник. Они предлагали военнообязанным оформление на предприятие критической инфраструктуры без фактической работы. Всем троим уже предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Деньги за «бронирование»

По информации ГБР, фигуранты обещали военнообязанным фиктивное трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры. Формально мужчин оформляли на работу, однако выполнять какие-либо обязанности они не должны были. Зато это давало возможность получить отсрочку и избежать призыва.

Стоимость такой «услуги» составляла 4,5 тысячи долларов США. После передачи денег одному из участников схемы сотрудники ГБР пресекли её деятельность.

Подозрение и наказание

Двум правоохранителям и их гражданскому сообщнику сообщили о подозрении в покушении на препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал всем троим меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к организации этой схемы.

Другие схемы

Ранее в Харькове в суд уже было передано дело 55-летнего гражданина Азербайджана, которого обвиняют в организации незаконного выезда военнообязанного за границу. По данным следствия, мужчина предлагал оформить фиктивное трудоустройство для получения бронирования, а после этого — организовать «командировку» в одну из стран Европы без возвращения в Украину.

За такую схему он требовал 20 тысяч долларов США. Правоохранители задержали его сразу после получения денег. Обвинительный акт уже направлен в суд. Если вина будет доказана, мужчине грозит до девяти лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества и запретом на занятие определенных должностей.

Как сообщали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении 38-летнему блогеру из Харькова, который после начала полномасштабного вторжения уехал в Россию. По данным следствия, мужчина распространял пророссийский контент, оправдывал войну против Украины и призывал к изменению государственной границы.

Также Новини.LIVE писали, что Киевский районный суд Харькова признал виновной врача, которая помогала военнообязанным уклониться от службы в ВСУ. Она оформляла для них фиктивные документы.