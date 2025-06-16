Врач в Харькове нашла клиентку для фиктивного отцовства военнообязанного за что получила наказание суда

Суд Киевского района города Харькова. Фото: ki.hr.court.gov.ua

Киевский районный суд Харькова признал виновной врача, которая помогала военнообязанным уклониться от службы в ВСУ. Она оформляла для них фиктивные документы.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось во время судебного заседания, заведующая консультацией поликлиники №24 в Харькове оформила фиктивное отцовство на мужчину, которому не хватало одного ребенка для получения статуса многодетного отца и, соответственно, законной отсрочки от призыва.

Согласно материалам дела, медицинская работница нашла беременную пациентку, которая согласилась указать постороннего мужчину как отца ребенка. Для этого она применяла психологическое давление и обещала денежное вознаграждение и помощь с содержанием ребенка.

Решение суда

Киевский районный суд Харькова признал врача виновной и назначил ей пять лет лишения свободы по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Однако, учитывая заключенное соглашение со следствием и признание вины, суд постановил освободить обвиняемую от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Ранее сообщалось, что во Львове судили мужчину, который за взятку обещал бронирование от мобилизации. Предлагал клиентам фиктивно устроиться на предприятие оборонной промышленности.

Также мы писали, что в Тернопольской области мужчина взял деньги за влияние на членов ТЦК и ВВК. За это он получил наказание.